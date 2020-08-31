Текущий зональный план участка, где расположен «Гаудеамус», аннулирован

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Сегодня на внеочередном заседании МСК муниципальные советники проголосовали за отмену текущего зонального градостроительного плана земли, где расположен кинотеатр «Гаудеамус». Как отметил генеральный примар Ион Чебан, будет рассмотрена возможность реализации нового зонального плана этой территории: на ней будет запрещено строительство жилых домов, а впоследствии будут возведены здания социального назначения.

– Совершенно неправильно то, что на месте бывшего кинотеатра «Гаудеамус» хотят построить 15-этажные жилые дома. В 2016 году мунсовет незаконно утвердил зональный градостроительный план, вызывающий много вопросов. Мы не позволим, чтобы культурные учреждения попали в руки некоторым лицам и чтобы был нарушен закон, – отметил Ион Чебан.

По словам градоначальника, снос кинотеатра является незаконным, так как осуществляется без разрешения на демонтаж. Срок действия документа истек в марте 2020 года, а другой не был выдан.

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