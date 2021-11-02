Текущий ремонт дорожной инфраструктуры в столице: заасфальтировано 3 тысячи квадратных метров дорожного покрытия

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За минувшую неделю в столице предприятие “Exdrupo” провело текущие ремонтные работы по содержанию дорожной инфраструктуры. Всего было заасфальтировано 3 тысячи квадратных метров дорожного покрытия. Параллельно проводились подготовительные работы для последующего асфальтирования. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

– Подразделения “Exdrupo” и “Apă-Canal Chișinău” оперативно ликвидировали аварийную ситуацию на улице Измаильская, чтобы избежать обрушения дорожного покрытия. Кроме того, на улице Теилор был уложен вяжущий асфальтобетон и слой износа. Подъездные пути и парковки будут вскоре заасфальтированы, – отметил он.

Также были проведены работы в подземных переходах на Хынчештском шоссе в микрорайоне Телецентр. В двух переходах работы завершены, а в подземном переходе в районе Министерства обороны ремонт будет окончен на этой неделе. Также были проведены работы по герметизации и гидроизоляции подъездных путей и несущих стен.

– Около 3 тысяч кв. м. дорожной разметки было нанесено на ул. Алба Юлия, бул. Дечебал, ул. Индепенденцей, ул. Подул Ыналт, ул. Василе Александри, ул. Каля Орхеюлуй. Начался процесс закупки дорожных знаков для начала работы по обустройству и нанесению дорожной разметки, в частности, для выделенных полос на участке Алба Юлия – Ион Крянгэ – Штефан чел Маре ши Сфынт – Дачия, – уточнил Чебан.

Кроме того, была проведена интенсивная работа по подготовке канализационных люков и водоприёмников. Только за предыдущую неделю было заменено 199 решёток для сбора дождевой воды.

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