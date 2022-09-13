Текущих запасов мазута для отопления “Термоэлектрике” хватит на полтора месяца

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Об этом заявил советник генерального примара муниципия по жилищно-коммунальным вопросам Тудор Гырбу на оперативном совещании глав муниципальных служб. По его словам, отопительный сезон начнётся в середине октября.

– По расчётам, топлива из резерва хватит для обеспечения теплоснабжения до ноября включительно. В то же время “Термоэлектрика” собирается закупить еще 190 тысяч тонн мазута, чтобы иметь возможность топить в течение всего холодного периода, — сказал Гырбу, сообщает moldpres.md.

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