Текущих запасов мазута для отопления “Термоэлектрике” хватит на полтора месяца

Текущих запасов мазута для отопления “Термоэлектрике” хватит на полтора месяца

Об этом заявил советник генерального примара муниципия по жилищно-коммунальным вопросам Тудор Гырбу на оперативном совещании глав муниципальных служб. По его словам, отопительный сезон начнётся в середине октября.

– По расчётам, топлива из резерва хватит для обеспечения теплоснабжения до ноября включительно. В то же время “Термоэлектрика” собирается закупить еще 190 тысяч тонн мазута, чтобы иметь возможность топить в течение всего холодного периода, — сказал Гырбу, сообщает moldpres.md. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md