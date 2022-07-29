Текущая волна ковида в Молдове продлится до конца августа, а новая может быть в октябре

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Наблюдающаяся в последние недели волна коронавируса в Молдове может пойти на спад только к концу августа, а новая ожидается уже в октябре. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявила Алла Немеренко. Министр здравоохранения подчеркнула, что рост заболеваемости связан с подвидом штамма “омикрон”, который имеет высокую заразность.

– По примеру других стран прогнозируем снижение числа случаев к концу августа, а в октябре может быть новая волна, – сказала она.

Министр говорит, что заболевание протекает в основном в лёгкой форме, но это не исключает необходимость вакцинироваться, в том числе повторно. Иммунитет, как и в случае гриппа, сохраняется на 9-12 месяцев, сказала она.

Новые ограничения вводить не планируется, добавила Немеренко. Маски остаются обязательными в медицинских учреждениях, в то же время их рекомендуется носить во всех закрытых помещениях.

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