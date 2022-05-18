Техника с “сюрпризом”: наркоделец получал кокаин в посылках (ФОТО, ВИДЕО)

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Правоохранители задержали 24-летнего мужчину с посылкой из Испании, в которой были спрятаны наркотики.

Изначально гражданин утверждал, что в посылке – телевизор. Однако внутри телевизора оказалось около 300 граммов кокаина стоимостью около миллиона леев. При обысках в доме задержанного были обнаружены весы, пакеты для наркотиков и марихуана.

Как выяснилось, мужчина входил в состав наркогруппы и выполнял обязанности курьера. Ранее полиция задержала ещё девять причастных к наркосхеме человек.

Подозреваемый задержан на 30 суток, ведётся следствие.

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