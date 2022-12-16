Технический парк МП “Exdrupo” пополнился 14 автомобилями

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За последние два года парк техники муниципального предприятия “Exdrupo”, осуществляющего ремонт и техническое обслуживание дорожной инфраструктуры в муниципии Кишинёв, был существенно пополнен.

Так, согласно информации, предоставленной генпримаром Ионом Чебаном, в 2021 году были приобретены 2 единицы техники для механической уборки улиц, машина для нанесения дорожной разметки, механизм для гидродинамической промывки и очистки системы ливневой канализации, многофункциональный минитрактор и 2 многофункциональные дорожные машины.

В текущем 2022 году приобретены 2 специальные машины для механической уборки улиц в весенне-осенний период, механизм для заделки и гидроизоляции трещин, бульдозер, система дистанционной проверки труб диаметром 60-600 мм и 2 специальных автомобиля для перевозки рабочих.

В настоящее время на стадии оценки находится процедура закупки механизма для укладки асфальтобетонных смесей.

Компания “Exdrupo” располагает более 100 транспортными средствами и механизмами.

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