Театры в эпоху перемен

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О том, почему люди искусства не верят в реформы

Наталья Устюгова, info@aif.md

В стране, где законы меняются чаще, чем перчатки у легкомысленных дам, от любого новшества граждане ожидают неприятностей. Если же это люди творческие, на каждое, по их мнению, несправедливое сообщение они реагируют очень эмоционально.

Сейчас в эпицентр бурных обсуждений попал Государственный русский драматический театр имени А. П. Чехова.

И снова дежавю

Почему такое, казалось бы, рядовое событие, как получение директором театра Константином Харетом уведомления от Министерства культуры о прекращении трудового договора, вызвало огромный резонанс в обществе? Да потому, что подобное происходит уже не впервые. Два года назад К. Харет уже доказывал свою дееспособность в качестве менеджера, тогда и был подписан упомянутый договор, срок действия которого истекает лишь в 2025 году. И вот дежавю. Как и раньше, коллектив встал на защиту директора, потому что с его именем ассоциируется и сохранность самого театра.

Обращение чеховцев на пресс-конференции озвучил заслуженный артист Молдовы актёр и режиссёр Геннадий Бояркин. Он отметил, что сотрудники возмущены и обескуражены.

«Мы, коллектив театра имени А. П. Чехова, пытаемся в очередной раз донести до всей общественности свою боль и переживания. В течение последних лет коллектив и директор работают под жёстким психологическим давлением. Изнуряющие проверки, палки в колёса. Любое продвижение вперёд наказуемо. Мы устали от прессинга на нашего директора и на весь коллектив в целом. Министерство культуры намеренно не замечает и не отмечает заслуги директора и театра. Кого не устраивает, что наш театр посещается? Кого не устраивает, что количество зрителей увеличивается и финансовые показатели соответственно?» – говорится в обращении.

Г. Бояркин напомнил, что в сложный период пандемии театр выпустил масштабный спектакль «Мещане», который заслужил высокую оценку и на международных сценах. Наши актёры всегда возили с собой родной молдавский флаг, продвигая имидж Молдовы. У коллектива сложилось впечатление, что кто-то преследует свои интересы. Театр из собственных средств оплачивает коммунальные услуги, ремонтные работы и театральные постановки. По инициативе директора беженцы могли ходить на постановки бесплатно, и за пару месяцев спектакли посмотрели более 12 тыс. зрителей с Украины. Государство в этом не поддерживало, напротив, в апреле министерство урезало дотацию на 200 тыс. леев.

Коллектив задаётся вопросом: какую цель преследует государство – сделать театр нерентабельным и закрыть?

Актёры работают в любом состоянии, но сейчас психологически нам очень тяжело. И очень жаль, что представители министерства не приходят на наши спектакли, не могут оценить уровень постановок.

В поисках логики

В комментариях министерства упомянуто, что в ближайшее время будет организован конкурс на должность управляющего учреждением, в котором смогут принять участие все желающие, в том числе и нынешний директор Константин Харет.

– Конкурс объявляется тогда, когда человек не соответствует своей должности, когда есть нарушения, – считает Мастер искусств Республики Молдова актриса Людмила Колохина. – Почему конкурс объявляется на государственном предприятии, которое успешно работает? Многочисленные проверки показывают, что никаких нарушений нет. Зачем нужен конкурс? В этом нет логики.

Возможно, у чиновников и коллектива театра разные оценки успешного менеджмента. Оценку министерства нам ещё придётся услышать, а вот актёры уверены, что их директор достаточно хороший управленец.

– Я работаю в театре около полувека. Я здесь выросла, это моя жизнь. За это время сменилось более 10 директоров. Из них только несколько работали на коллектив, – уточняет заведующая трупой заслуженный деятель Республики Молдова актриса Любовь Рощина. – Константин тоже превосходно служит театру, я знаю его чуть ли не с пелёнок, была знакома с его родителями и могу утверждать, что это честный и порядочный человек.

Когда задевают директора, задевают и коллектив. Актёры работают в любом состоянии, но сейчас психологически нам очень тяжело. Очень жаль, что представители министерства не приходят на наши спектакли и не могут оценить уровень постановок.

Адвокат Павел Мидриган считает, что сама по себе идея назначения руководителя театра посредством конкурса не несёт в себе никакого негатива. Но надо дать человеку возможность доработать до конца действия трудового соглашения и уже потом предоставить ему возможность участвовать в конкурсе, если он захочет. Тем более что к конкурсу надо готовиться не один день и не один год. Ну и возникают сомнения по поводу транспарентности организации конкурсов на посты руководителей.

– Подписывая контракт с работодателем на определённый период, человек планирует свою карьеру, свой бюджет на это время, – говорит юрист. – Он обеспечивает себе стабильность на несколько лет, может взять, например, кредит, рассчитав, что за это время успеет его погасить. Одностороннее изменение работодателем правил игры должно иметь под собой очень веские причины – например, невыполнение сотрудником взятых на себя обязательств. Насколько мне известно, в случае с Харетом этого нет.

Разорительная реформа

Реформа, которую планирует провести Министерство культуры, по сути ещё не стартовала, но уже вызвала неодобрение со стороны деятелей культуры.

Председатель Союза театральных деятелей РМ, директор театра «Сатирикус» им. Иона Луки Караджале Санду Греку в интервью Noi.md высказался, что увольнение нынешних директоров театров и начало конкурса на эту должность немного дилетантский и непрофессиональный жест. С внедрением этой реформы театры разорятся, а Минкультуры стремится только к тому, чтобы назначить на должность руководителей театров удобных людей, которые будут восхвалять власти. К тому же постоянный приход и уход новых сотрудников не приносит пользу учреждению. По мнению Греку, в том случае, когда у театра скромные успехи, где репертуарная политика оставляет желать лучшего, где финансовый план на нуле, где публика уже не покупает билеты и больше не хочет приходить, – там необходимо выбирать директоров по конкурсу, по результатам работы заведения.

– Из-за отсутствия видения и концепции по изменению направления культуры министерство занялось мелочами, – считает С. Греку. – Культура должна начинаться с сёл, где есть разрушенные Дома культуры, где царит разруха, где текут крыши, где нет отопления, где не видели постановок со времён обретения страной независимости.

Будет ли работать русский театр им. А. П. Чехова, если К. Харет не останется в должности директора? Да, коллектив продолжит творить, такова сущность этой профессии – служить искусству и людям, несмотря на все преграды. Главное, чтобы сохранился сам театр.

Комментарий

Отстаивать свои права – это нормально!

Константин Харет, директор Государственного русского драматического театра имени А. П. Чехова:

– Однозначно, я попытаюсь оспорить в суде своё неправомерное увольнение в первую очередь потому, что этого желает коллектив, мнение которого игнорируется свыше. Я считаю, что отстаивать свои права – это нормально. У нас часто меняются законы и, наверное, правильно, чтобы за их исполнением наблюдали юристы, в нашем случае – адвокаты. Прекрасно понимаю, что судебные разбирательства могут длиться очень долго. В течение этого времени могут объявить конкурс на должность управляющего нашим учреждением. Я в этом конкурсе участвовать не буду, потому что тот, кто его затеял, уже наметил своего выигрышного претендента. Конечно, странно, что реформу начали именно с руководства театра им. А. П. Чехова, потому что есть четыре коллектива, где руководители исполняют обязанности директоров либо их контракты истекли.

В любом случае я и дальше буду служить сцене. Меня уже пригласили в один из молдавских театров, но я бы хотел остаться именно в «чеховском» коллективе. Если, конечно, я буду угоден. Это моя семья, и не только актёры, но и сотрудники всех цехов, с которыми мы сделали много хорошего, в том числе и для имиджа Молдовы. Театр выжил в период пандемии. Недавно мы провели ряд мер по сокращению потерь тепла. Я думаю, если бы мы работали в штатном режиме, то вполне могли бы выдержать сложный зимний период.

Что касается наших будней, то сейчас мы репетируем «Дядю Ваню». Могу слегка приоткрыть занавес: я буду играть Ивана Войницкого, наш коллега Александр Васильев-Могила, приехавший с Украины, – профессора Серебрякова, Геннадий Бояркин – врача Астрова. В общем, бо`льшая часть состава – народные и заслуженные артисты. Премьера не за горами, а театр живёт новыми спектаклями и встречами со зрителями.

Мнение Продана

Через конкурс пройдут все

Напомню, что господин Харет не уволен, он просто получил уведомление о том, что в конце месяца трудовой договор с ним будет прекращён с соблюдением всех норм. Это всё-таки разные понятия. Я не рассматриваю сложившуюся ситуацию как конфликт коллектива театра с министерством. У нас, конечно же, будут встречи, и все действия, которые мы предпримем, будут озвучены перед творческой командой. Всему своё время, нужно соблюдать последовательность и некоторые процедуры. Но если кто-то считает, что права творческого коллектива или какого-то конкретного человека нарушены, то существует законодательство, которое защищает эти права, и этим нужно воспользоваться. Любое решение может быть опротестовано в судебном порядке. Но если честно, я удивлён, но не обижен реакцией коллектива и директора, поскольку никто не обратился в министерство с просьбой разъяснить ситуацию, обсудить волнующий вопрос. Наверное, правильным было бы сначала узнать все детали происходящего, а потом уже упрекать министерство, что делали и некоторые люди театра. Все публичные выступления не имеют никакого отношения к реальной ситуации. При всём этом коллектив имеет право высказать свою позицию, хотя я рассчитывал и буду рассчитывать далее на открытое сотрудничество.

Самая большая проблема – это финансирование театров, которое включает расчёт субвенций, обязанности менеджеров и коллективов и многое другое, из чего в итоге складывается зарплата артистов. Это очень сложный вопрос во всей театрально-концертной системе. Чтобы повысить зарплаты артистам, нам нужно выстроить новую систему финансирования с определёнными условиями работы менеджеров. Немного опережая события, добавлю, что через конкурс пройдут не только руководители, но и сами коллективы. Это касается всех театров, я сейчас никого конкретно не оцениваю. Намеченная нами реформа будет проводиться путём переговоров со всеми творческими коллективами, мы не будем навязывать некую общую систему, потому что у каждого своя специфика, свой зритель и свои творческие задачи. Со своей стороны министерство должно чётко донести свою позицию, и тогда уже можно говорить о том, что кто-то принимает эту реформу, а кто-то осуждает. Но публично данную тему обсуждать ещё рано, потому что поиск новой формы ещё продолжается, и уже на следующем этапе она будет представлена широкой общественности.

Через конкурс поэтапно пройдут все директора театров, потому что так гласит закон, хотя это вовсе не значит, что ранее их назначение было незаконным. Чтобы двигаться дальше, нам нужен новый уровень трудового договора. Есть руководители, у которых он истекает через несколько месяцев, поэтому нет необходимости о чём-то их уведомлять, они могут спокойно доработать. Что касается остальных, то есть разные варианты решения, в том числе и процедура прерывания трудового договора, что тоже предусмотрено законом. Если кому-то что-то нужно разъяснить, я всегда готов это сделать.

Серджиу Продан,

министр культуры РМ

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«Центрее» некуда

Денис Недеогло, архитектор, гражданский активист:

«Каждая новая власть пытается сменить директора единственного Русского драматического театра имени А. П. Чехова… Каждый раз выдвигаются новые причины… То пытались найти криминал в деятельности руководства, то, как теперь, просто хотят сделать всё в соответствии с законодательством. Меня не покидает следующая назойливая мысль: участок под кадастровым номером 01002060164.01, на котором расположен театр, – 48 соток в самом центре города. «Центрее» некуда. Причём, если посмотреть на кадастровый план города, видно, что собственность участка – общественная, а назначение – под строительство. По генплану города участок имеет код C3-c: Zonă comercială în zone centrale. Не S (specială), как, скажем, у филармонии, что было бы абсолютно верно для такого объекта. И удивительным образом угол сквера перед театром, расположенный на пересечении улиц В. Пыркэлаб и М. Варлаам, площадью в три сотки, выделен в отдельный участок под кадастровым номером 01002060260 с назначением «под благоустройство». И совсем уже непонятный участок без кадастрового номера площадью в 52 м² (возможно – сервитут). Итого – чуть более половины гектара самой дорогостоящей земли в центре города. Конечно же, культура, да ещё и русская, вряд ли может конкурировать в экономическом эффекте. Я не могу ничего утверждать, но когда вижу подобное упорство, не ослабевающее со сменой власти, меня совсем не убеждают утверждения чиновников о том, что это исключительно благородное желание сделать всё в соответствии с законодательством. Возможно, истинные причины находятся в несколько иной сфере?»