Театры приглашают зрителей на спектакли в эти выходные

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Сегодня в 18:30 Национальный театр им. Эжена Ионеско приглашает на спектакль “Fiți sănătos, Domnule” Пьера Шено в постановке Петру Вуткэрэу. Театр “Лучафэрул” – на спектакль “Tata” Думитру Матковского в постановке Славы Самбриша. Русский государственный драматический театр им. А. П. Чехова представит “Собачье сердце” Михаила Булгакова в постановке Петру Хадыркэ.

В 19:00 в театре “Geneza Art” состоится показ спектакля “ТОС” французского драматурга, актёра и телеведущего Лорана Баффи в постановке Даниелы Бурлака. В рамках форума румынских национальных театров Национальный театр им. И. Л. Караджале из Бухареста покажет на сцене театра им. Эминеску постановку Клаудиу Гоги “Casa de la țară” Дональда Маргулиса, передаёт moldpres.md.

В воскресенье в 18:30 в Национальном театре им. Эжена Ионеско состоится спектакль “Iubirea la proști” Франсиса Вебера в постановке М. Криса Недеи, в Театре им. Алексея Матеевича – спектакль “Eu sunt vântul” Джона Хоссе в постановке Сорина Милитару. В театре “Лучафэрул” покажут “Tata” Думитру Матковского в постановке Славы Самбриша, а в 19:00 в театре “Geneza Art” состоится спектакль “ZACS – Ziua așteptării căsătoriei sacre” режиссёра Даниелы Бурлака.

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