Театральный переулок в столице отремонтируют, он может стать пешеходным

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Примария Кишинёва намерена отремонтировать Театральный переулок, расположенный в историческом центре столицы.

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, были проведены общественные консультации по концепции восстановления инфраструктуры в этой зоне.

Мы предлагаем сделать Театральный переулок пешеходным. За 10 лет его состояние стало плачевным. Проект предусматривает восстановление покрытия и обустройство подъездных дорог от бульвара Штефана чел Маре и улицы Митрополит Дософтей, а также озеленение и обновление художественного ночного освещения, – отметил Чебан.

Также предлагается реконструировать водостоки, установить городскую мебель и стойки для парковки велосипедов.

В последнее время мы проводим общественные консультации по проектам, которые намерены реализовывать в столице. Жители столицы имеют возможность участвовать в этих беседах, и я рад, когда они предлагают новаторские идеи. Все мнения, высказанные участниками общественных консультаций, будут проанализированы и учтены, – подчеркнул генпримар.

Автором концепции реконструкции улицы является архитектор Ролан Ротар.

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