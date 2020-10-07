Театральный лицей Кишинёва будет носить имя Юрия Хармелина

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Такое решение было принято вчера, 6 октября, Муниципальным советом.

Театральный лицей Кишинёва, основанный в 1995 году заслуженным театральным деятелем и режиссёром Юрием Хармелиным, является уникальным в Европе учреждением. Программа лицея, включающая дисциплины театрального цикла, была сформирована по образцу Театрального института имени Бориса Щукина в Москве.

Юрий Xармелин – основатель и главный режиссёр Государственного молодёжного драматического театра “С улицы Роз”, он продвигал театральное искусство как на сценах Молдовы, так и за рубежом. За время своей деятельности бывший муниципальный советник Юрий Хармелин был удостоен нескольких государственных наград, в том числе “Maestru în artă” и “Om emerit”. В 2012 году за огромную работу в области культуры и вклад в воспитание молодого поколения он был награжден орденом “Gloria muncii”, а в 2014 году – медалью “А.С. Пушкин”. Также в этом году он стал почетным гражданином муниципия Кишинев. В 2017 году был удостоен высшей государственной награды – Орденом республики. Юрий Хармелин скончался 8 августа 2020 года в возрасте 66 лет после продолжительной болезни.

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