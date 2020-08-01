Театрально-концертные учреждения возобновляют репетиции и мероприятия под открытым небом

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Театрально-концертные учреждения возобновляют сегодня, 1 августа, репетиции, а также организацию культурных мероприятий под открытым небом с участием менее 50 человек.

В соответствии с решением Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, возобновление деятельности театрально-концертных учреждений будет осуществляться в несколько последовательных этапов, начиная с сотрудников, работа которых необходима для подготовки помещений, тех, кто играет важную роль в осуществлении деятельности, и тех, кто не может выполнять свою текущую деятельность дистанционно, передаёт ipn.md.

В то же время культурные мероприятия, которые театрально-концертным учреждениям предстоит проводить под открытым небом, должны быть аккредитованы Министерством образования, культуры и исследований. Организаторы должны обустроить пространство таким образом, чтобы обеспечить поддержание физического расстояния в один метр между людьми, измерение температуры, а также осуществление наблюдательного отбора на входе в ограниченную зону, где осуществляется мероприятие.

По тому же решению, с 1 августа допускается организация и проведение праздничных мероприятий, за исключением свадеб и крестин, в предприятиях общественного питания с участием менее 50 человек. Соблюдение мер общественного здоровья – обязательное условие.

Кроме того, возобновляются тренировочные и спортивные соревнования, проводимые в закрытых помещениях национальными спортивными федерациями, аккредитованными Министерством образования, но без зрителей и с соблюдением рекомендованных мер безопасности.

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