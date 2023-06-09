Театр одного поющего актёра

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Александр Супрун – об особом жанре, бардовских фестивалях и состоявшихся стихах

Наталья Лужина, info@aif.md

Некогда популярное движение авторской песни превращается в добрые воспоминания, которые будущие поколения будут воспринимать как легенду. Ну кто же поверит, что люди с гитарами и без интернета жили в палатках и пели песни у костра?

Ну, а запорожский автор и исполнитель Александр Супрун будет рассказывать им, что в прошлом было много настоящего. Благо сейчас у него пока ещё есть благодарные слушатели и собеседники не только в родном Запорожье, но и в дружелюбном Кишинёве, а также во многих уголках бывшего СССР. Сегодня Александр Супрун – гость «АиФ в Молдове».

ДОСЬЕ

Александр Супрун родился 4 марта 1956 г. в г. Кривой Рог (Днепропетровская обл.). Живёт в г. Запорожье. В 1981 г. окончил Запорожский машиностроительный институт им. Чубаря, в 1990 г. – вокальное отделение Запорожского государственного музыкального училища им. П. Майбороды. Руководитель клуба, творческого объединения «Островок», председатель оргкомитета 37-ми запорожских фестивалей, автор и исполнитель, преподаватель музыки, журналист, автор книги «Путешествие в страну двух «К»», автор многих музыкальных альбомов, член жюри разных, в том числе международных фестивалей авторской песни.

Песни для интеллектуалов

– Пятьдесят лет назад вы первый раз вышли на сцену и до сих пор остались ей верны. Были соблазны заняться более прибыльным делом?

– Музыка стала заворачивать меня в штопор. Один из главных моментов – служба в Ансамбле песни и пляски Черноморского флота. Это перевернуло мою жизнь. Музыку в любом случае не оставил бы, но соблазны были, – например, была возможность уйти в бизнес. Музыка – это очень серьёзное состояние души. Нашёл в себе мужество остаться в любимом амплуа. Быть актёром, музыкантом, руководителем массы проектов – это непередаваемо интересно. С возрастом, когда набираешься опыта, от своей работы получаешь больше драйва, чем в юности, потому что видишь ответную реакцию людей на то, что ты предлагаешь. Всё-таки это сложный жанр, который смело можно назвать интеллектуальной песней. Мне важно сопереживание, попадание в актуальность темы.

– Вы окончили технический вуз…

– В техническом вузе я тоже развивался как музыкант и организатор. Во время учёбы на факультете общественных профессий получил вторую специальность – хормейстера. Это был эксперимент вуза, который длился несколько лет, и у меня хранится диплом под №5. После этого 20 лет руководил ансамблем.

– Студенчество само по себе интересный период…

– Так сложились звёзды, что из нашего вуза вышло много творческих людей, ставших известными ещё в СССР. Театр, в котором я играл в студенческие годы, стал стартом для экранизации известного на Украине проекта «95-й квартал». И нынешний президент Украины имеет прямое отношение к театру, который создавался в нашем институте.

Человека с гитарой, извлекающего волшебные звуки, воспринимают, как пришельца с другой планеты.

По отработанной технологии

– Вы говорили, что сами не пишете стихи. А пробовали?

– Попытки были, но, полагаю, когда в одном человеке собрано слишком много профессиональных качеств – это сложно. Между бардами и амплуа, выбранным мною, очень большая разница. Актёр и музыкант пишет музыку на состоявшиеся стихи.

– Как назвать формат, в котором вы работаете?

– Думаю, театр одного поющего актёра, хотя в сценарий можно иногда включать кого-то из единомышленников. Я – не первопроходец в этом жанре, хотя людей, работающих в этом стиле, не много, и всё, что делается, можно назвать экспериментом.

– Как подбираете стихи для своих песен – душой, разумом?

– Да, но также знаниями и чтением. У меня колоссальный архив, где нахожу поэтические зёрна, из которых потом выращиваю музыкальные произведения. Мне принадлежит авторство трёх музыкальных спектаклей, в которых пытаюсь сконцентрировать самое лучшее из того, что удалось прочесть. Акцентирую внимание на актуальном, но есть вещи, которые не стареют.

– Сколько времени необходимо, чтобы хорошие стихи превратились в душевное музыкальное произведение?

– У меня есть отработанная технология, согласно которой на одно произведение уходит не менее месяца. Самое сложное и интересное – работа над деталями. Необходимо расставить доминантные точки, ведь любое действие продвигается от простого к сложному.

Упадок фестивального движения

– Когда-то фестивальное движение авторской песни было очень популярным. Что сейчас?

– Оно постепенно приходит в упадок. Во-первых, время не очень мирное, по крайней мере на Украине. Во-вторых, наш зритель и слушатель, участник всех фестивальных событий, немного постарел. Конечно, есть приток молодых сил. Таланты рождались всегда, во все времена было около 7% беспокойных и немного, в хорошем смысле, чокнутых людей, которые занимались искусством и культурой. Этот процент сохранился, но, может, молодые люди по-иному реализуют свой творческий резерв.

– И общаются посредством интернета…

– Онлайн, по моим личным впечатлениям, это как заочный обед – я не принимаю такую формулу. Живые встречи незаменимы.

– Может, молодых людей надо как-то привлекать к фестивальному движению?

– Может, и надо. Но кто этим будет заниматься? Почему я или кто-то другой должен тратить время и деньги для того, чтобы готовить для государства достойных людей? Система фестивального движения заточена так, что никто не хочет брать на себя ответственность за дальнейший ход событий. Нужны вложения, может, даже не столько материальные, сколько организационные. Возможно, нужна программа, прописанная на национальном уровне, и это касается всех стран, где проходят фестивали авторской песни. Правда, есть ещё такой момент: когда государство куда-то вмешивается, оно может всё развалить.

Ценность таких фестивалей в том, что они являются так называемой саморегулируемой системой. Но многое зависит от отношения властей к этим процессам. Если говорить об украинских реалиях последнего десятилетия, то мы наблюдаем переформатирование людей, настроений – это своеобразная ломка. Что будет, покажет время.

Пришелец с гитарой

– На ваших концертах редко бывают случайные люди…

– Дело идёт к сужению ареала публики. Люди знают, куда они идут, предполагают, каким будет формат встречи. У меня – очень редкий зритель, способный сопереживать, анализировать, сочувствовать, это люди, знакомые с поэзией и азами музыки.

– И среди зрителей всё меньше молодых людей…

– Молодёжь оторвана от корней, то, что предлагают ей музыкальные СМИ, крайне низкого качества. Человека с гитарой, извлекающего волшебные звуки, воспринимают, как пришельца с другой планеты. В годы моей юности каждый третий молодой человек держал в руках гитару и играл хотя бы три аккорда. Тогда не было социальных сетей, играющие ребята завоёвывали популярность вживую.

– Любой человек, который держит в руках гитару, может считать себя частью бардовского движения?

– Это формат постоянства общения. Люди встречались на фестивалях десятилетиями ради общения, что было самым ценным. Человек – существо многоликое и в разных ситуациях может проявить себя по-разному. Мы изменчивы и восприимчивы к изменению этого мира. На самом деле бардовская тусовка очень консервативна.

Островок спасения

– Вы стали автором проекта «Запорожский островок»…

– Он в какой-то мере стал смыслом жизни. Занимаюсь этим проектом профессионально, стараюсь его развить и всё делаю сам.

– Что он в себе несёт?

– Каждый месяц провожу два творческих вечера в нашем клубе. Это разные программы, концерты и вечера памяти, к примеру Окуджавы, Визбора, Высоцкого. Сейчас, когда на Украине сложное положение и большинство людей находится в депрессии, протягиваю им руку помощи, говорю, что жизнь продолжается и предлагаю поговорить о позитиве, о любви, дружбе и самых главных нюансах нашей жизни. Значительная часть людей, которые приходили в наш клуб, по понятным причинам уехали. На их место приходят другие, которые никоим образом не завязаны на бардовской классике.

– Где можно найти запись концертов?

– В основном, это YouTube. Что-то есть и на страничке в Фейсбуке.

Линия родства

– Когда вы впервые приехали в Молдову?

– Это было в 90-х годах, когда по приглашению доброго друга Лилии Минаевой я приехал на фестиваль авторской песни «Пятихатка», которую организовывал энтузиаст Сергей Чебан. Я познакомился с чудесными людьми, была прекрасная атмосфера.

– Недавнее выступление в кафе-клубе Coffeemolka чем запомнится?

– В Кишинёве я встречаю родственные души, эта линия родства и понимания только усиливается.

– Вам нравится Молдова?

– Я объездил много стран, меня сложно чем-то удивить. Но то, что я успел увидеть, мне понравилось. Есть свой колорит, своя уникальность и энергетика, которых нет в других местах.

– В какое время года вы опять хотели бы приехать в нашу страну?

– Мне много рассказывали про День вина, который красочно проходит в начале октября. Хотелось бы посмотреть на это действо.

– Что для вас самое ценное?

– Общение и время. У нас одна жизнь. Всё важное нужно сделать вовремя.