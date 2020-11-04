Театр навсегда

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Элеонора Константинова – о прославленных родителях, творчестве и философии жизни

5 ноября 1940 года во время сильного землетрясения в Кишинёве родилась девочка, получившая имя великой итальянской актрисы Элеоноры Дузе. Можно много говорить о совпадениях, но эта девочка, став взрослой, посвятила свою жизнь театру и стойко выдерживала все невзгоды, подготовленные судьбой.

Наша собеседница – народная артистка, заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии МССР Элеонора Константинова.

Эхо войны

– Элеонора Константиновна, вы – дитя войны, но в силу возраста не можете её помнить. Что о ней рассказывали родители?

– В первые часы войны, когда Молдавию начали бомбить, мой отец возглавил эвакуацию всех творческих коллективов страны. Ему тогда было всего 26 лет. Мы уезжали из нашего дома на улице Щусева, ничего не взяв с собой. Надеялись, что это ненадолго. Страшно было. Мы ехали через мост, его разбомбили, один из автобусов с актёрами упал в воду…

– Вы говорите с таким чувством, как будто сами это видели…

– Я воспитана на этих историях: переполненные поезда, вонь, горящие вокзалы, голод, обезумевшие люди. Наши актёры отступали вместе с линией фронта, по пути давали концерты. На Волге их приютила какая-то русская семья. Люди делились последним куском хлеба. Тогда в обществе были совершенно другие отношения и ценности. Это не могло не сказаться на моём восприятии мира. Что удивительно, я, будучи младенцем, никогда не капризничала. Во время одной из бомбёжек родители бежали во тьму, прочь от горящего вокзала. И вдруг я заплакала. Для них это было событием. Они, удивлённые, остановились. Полыхнуло пламя – и они увидели, что стоят на краю котлована, в который были сброшены остатки какой-то техники. Мой плач спас семью. Это было каким-то знаком. Случались и другие невероятные истории. Но Бог меня уберёг.

– Вашему отцу, тогда молодому актёру Константину Константинову, доверили такую важную миссию. Как вы думаете, почему?

– Папа был очень общительным, энергичным, демократичным и солнечным человеком, он очень любил жизнь и людей. Возможно, в тот критический момент эти качества и стали главным критерием. В эвакуации мы жили в Средней Азии, получали какие-то карточки на пряности и меняли их на керосин. Папа вместе с известным актёром Евгением Уреке ходил в пустыню. Они ловили там варанов и черепах, из которых варили суп. Потом папа устроился на работу в пекарню, на груди выносил лепёшки и подкармливал ими актёров, которые пали духом.

– Эхо войны – в вашей душе. Возможно, поэтому вам так дорого участие в музыкальном фестивале «Вера. Надежда. Любовь. Виктория»?

– К сожалению, сегодня наблюдается искажение исторической правды, которую старается сохранить фестиваль, и я хочу поблагодарить всех людей, которые участвуют в его проведении. Во многих районах Молдовы живут патриоты, которые понимают, что любой стране нужна своя идеология, иначе новые поколения будут расти зомбированными чужеродной пропагандой. Поэтому в мировой культуре военно-патриотические песни по значимости и по гражданской высоте составляют неповторимый пласт.

Любой стране нужна своя идеология, иначе новые поколения будут расти зомбированными чужеродной пропагандой. Поэтому в мировой культуре военно-патриотические песни по значимости и по гражданской высоте составляют неповторимый пласт.

Онегин – первый

– Вы планировали свою жизнь?

– Нет, всё складывалось само собой. В шесть лет родители отдали меня в музыкальную школу. До 7-го класса я была пианисткой, потом поняла, что это не моё. Школу я окончила по классу дирижирования и поступила в Кишинёвскую консерваторию. Отработав два года на телевидении, поступила в Ленинградскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова на факультет режиссуры музыкального театра.

– И уже в 1971 году началась ваша профессиональная деятельность в Театре оперы и балета…

– На самом деле – ещё в 1970 году. Так что в театре я уже 50 лет. В 1971 году я самостоятельно поставила спектакль «Евгений Онегин» – это моя дипломная работа. На премьеру приезжала референт Фурцевой – Наталья Мунтикова и педагоги из Ленинграда. Опера написана Чайковским для молодых, поэтому именно молодых актёров я привлекла к работе. Премьера прошла прекрасно. За свою творческую жизнь я поставила более 40 спектаклей в Молдове, 10 – в Румынии и ещё сотни концертов.

– Детям именитых родителей всё давалось проще. Ваши родители тоже вам помогали?

– В нашей семье было другое правило. Мама, народная артистка Екатерина Казимирова, считала, что дети должны пробиваться самостоятельно. Известность родителей нам даже мешала. Мне и моему брату, знаменитому скульптору Константину Константинову, приходилось доказывать свою творческую состоятельность. Мама была строга, но приучила нас к ответственности и труду. Папа был противоположностью мамы: душа нараспашку, яркий и любвеобильный. Рядом с ним всегда было светло и уютно.

Капли отражений

– Родители были для вас примером?

– Конечно. Их преданность профессии формировала моё отношение к театру и в целом к творчеству. Режиссёру даётся нотная партитура, и он должен сочинить спектакль, выстроить его визуально в своём воображении. Создать концепцию, очертить характеристики персонажей, найти что-то общее между временными пластами. Кроме того, необходимо увлечь своей идеей актёров и создать команду единомышленников. С годами режиссёр, как крепкое вино, набирает силу и жизненный опыт, житейскую мудрость. Хотя когда всё идёт хорошо, лавры получают актёры. Если же случается какой-то казус – то виноват режиссёр. Это правило всех театров.

– Может кто-то в Молдове профессионально оценивать работу режиссёров?

– У нас нет профессиональной критики музыкального театра, её и раньше было мало. Нет объективного анализа, который был бы полезен коллективу. Поэтому главным судьёй себе была я сама. Мнение людей, которые не могут профессионально оценить мою работу, было для меня не важным. Однако ещё в советское время (а тогда в большой стране СССР было 48 оперных театров) на Оперную панораму отобрали пять лучших спектаклей, из которых два были моими. Это что-то значит.

– Обычно в каждом театре есть закулисная жизнь со своими интригами. Ваш театр не является исключением?

– Театр – это одна большая семья. Что касается директоров, то за мою жизнь приличных, честных руководителей было мало. Таких, которые любили бы театр, несли за него ответственность, помогали творческим людям. В целом всё, что происходит в стране, как в капле воды отражается в театре. К сожалению, культуре давно не уделяется должного внимания, а при распределении государственного бюджета она оказывается на последнем месте.

– Кто-то из детей или внуков пошёл по вашим стопам?

– У них другие интересы, но у внучки Юлии – она живёт в Киеве – есть художественный талант. Надеюсь, она сможет его развить, я ей помогу, чем смогу.

– У вас было много учеников. Следите за их успехами?

– Да, конечно. Многие из них успешно работают за рубежом, стали лауреатами международных конкурсов. Талантливые и трудолюбивые люди во все времена добиваются успеха. Другое дело, что, когда ребята поступают в консерваторию, они полны надежд, а потом все мечты разбиваются о реальность.

С привкусом печали

– У вас есть увлечения?

– Их много. У меня большая коллекция кукол, занимаюсь флористикой, много читаю. Я написала книгу «Театр навсегда», несколько пособий для студентов, которые издала на свои деньги и раздарила. А ещё я приобрела дачу, которую сейчас ремонтирую.

– Ваша квартира похожа на картинную галерею. Чьи работы?

– Почти все – мои. Я художник-самоучка. В детстве хорошо рисовала, создавала дружеские шаржи. Писать картины начала относительно недавно, когда дети стали самостоятельными. А как появилось немного времени, начала сочинять стихи.

– «Рассыпалась в пепел больная душа, я больше на мир не гляжу с восхищеньем…» – это ваши строки. Почему такие грустные?

– Время такое, грустное. Да и 80 лет – это не когда всё впереди, а наоборот. Никто не хочет умирать – это нормально. Поэтому каждый день стараюсь сделать как можно больше, ещё что-то оставить после себя. Не хочу терять время впустую. Очень хочу создать альбом со своими стихами и картинами, но мне нужны помощники. В любом случае я – счастливый человек, потому что творила и продолжаю творить.

ДОСЬЕ

Элеонора Константинова – народная артистка, заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии МССР. Удостоена ордена Gloria Muncii и медали Meritul Civic. Лауреат множественных международных конкурсов. Профессор, преподаватель Академии музыки, театра и изобразительных искусств. В течение полувека была режиссёром Национального театра оперы и балета им. М. Биешу.

Наталья Устюгова

Фото Игоря ВЗОРОВА