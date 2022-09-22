Театр имени Чехова просит поддержки зрителей

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Коллектив Государственного русского драматического театра имени А.П. Чехова организует 25 сентября митинг в поддержку своего директора Константина Харета, незаконно, по словам сотрудников, увольняемого с должности Министерством культуры, и призывает граждан присоединиться к этой акции, которая состоится в сквере театра в воскресенье в 14.00.

В специальном видеообращении к гражданам актёры Государственного русского драматического театра имени А.П. Чехова отметили, что уже более трёх лет кто-то старательно пытается снять с должности директора Константина Харета, при котором их любимый театр расцветает и стал самым посещаемым в республике. Коллектив написал открытое письмо министру культуры.

– Мы не понимаем, чем театр Чехова мешает Министерству культуры и почему они расторгают рабочий контракт с директором, человеком, который вкладывает все свои силы в развитие и процветание театра. Кто-то очень хочет проворачивать свои дела в театре. Они испытывают личную ненависть к Харету, они не смотрят на его профессиональные качества и то, что он делает для театра. Вот что обидно. Им нужна территория в центре города. Мы будем бороться за наш дом и за нашего директора. Мы давно в театре, и не видели такого беспредела. Мы хотим радовать всегда зрителей, но в трудную минуту поддержите и вы нас. Нам нужна ваша поддержка, потому что театра не будет ни без нас, ни без вас. А властям мы говорим – руки прочь от нашего театра, от нашего дома! Не мешайте людям работать и жить! – подчеркнули артисты, передаёт noi.md.

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