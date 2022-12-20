Театр “Ginta Latină” будет производить энергию для собственного потребления

Театр “Ginta Latină” будет производить энергию для собственного потребления

На крыше театра “Ginta Latină” были установлены 220 фотоэлектрических панелей, способных вырабатывать 120 МВтч экологически чистой электроэнергии в год, сообщило Министерство инфраструктуры и регионального развития.

Театр “Ginta Latină” — первое учреждение культуры, которое будет использовать возобновляемые источники энергии. Фотоэлектрическая станция сможет полностью покрыть потребление электроэнергии в солнечный сезон и большую часть потребления в холодные месяцы. Таким образом, расходы учреждения сократятся, передаёт moldpres.md.

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