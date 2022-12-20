Театр “Ginta Latină” будет производить энергию для собственного потребления

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На крыше театра “Ginta Latină” были установлены 220 фотоэлектрических панелей, способных вырабатывать 120 МВтч экологически чистой электроэнергии в год, сообщило Министерство инфраструктуры и регионального развития.

Театр “Ginta Latină” — первое учреждение культуры, которое будет использовать возобновляемые источники энергии. Фотоэлектрическая станция сможет полностью покрыть потребление электроэнергии в солнечный сезон и большую часть потребления в холодные месяцы. Таким образом, расходы учреждения сократятся, передаёт moldpres.md.

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