“Театр абсурда!”: Чебан прокомментировал вчерашние события на ПВНС (ВИДЕО)

“Театр абсурда!”: Чебан прокомментировал вчерашние события на ПВНС (ВИДЕО)

Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан был приглашён на вчерашний парад по случаю Дня независимости, но не пошёл на него, и считает своё решение правильным. Градоначальник заявил, что произошедшее напоминало ему театр абсурда, во-первых, потому что на празднование были потрачены миллионы леев, а на тестирование на коронавирус учителей деньги власть не нашла. Во-вторых, потому что официальные лица сами нарушили все свои же правила. 

– Те, кто организовал и участвовал во вчерашнем мероприятии, нарушили все пункты решения НЧКОЗ. Ношение масок, дистанция, столпотворение…Это нехорошо и неправильно…Пришедшие на праздник люди были как будто в загоне. Если это демократия, то в чём отличие нынешней власти от режима Плахотнюка? – сказал он. 

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