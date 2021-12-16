Таубер о снятии иммунитета с Шора: Власть не в состоянии дать людям хлеба, поэтому силой пропихивает им зрелища

0

Лживая власть не в состоянии дать людям хлеба, поэтому насильно пропихивает им зрелища. Так прокомментировала вице-председатель партии «ШОР» Марина Таубер запрос прокуроров о снятии парламентского иммунитета с Илана Шора. По её словам, очевидно, что речь идет о политической мести.

– Пришли фактуры за газ и королева со своими клоунами уже не зная, чем покрыть страдания, на которые она обрекла людей, придумала шоу с прокурорами и заказными политическими делами. В последнее время мы, партия «ШОР», стали мишенью ряда злоупотреблений со стороны властей. Мы нарушили их спокойствие и началом процедуры импичмента против Майи Санду, и заявлением о государстве, захваченном группировкой ПДС, и в том, что касается выборов в Бельцах, – заявила Марина Таубер.

Также парламентарий сказала, что смешно, когда те, кто продвигал европейские ценности, сегодня используют Генеральную прокуратуру в качестве политической дубинки.

– Майя Санду решила и прокурор пришел в парламент. Мы понимаем, что вы боитесь Илана Шора, потому что он в качестве политика сделал гораздо больше, чем вы со всей вашей командой вместе взятой, имея в распоряжении все административные рычаги. Вы говорите о хороших временах, а Илан Шор делает их. Вы понимаете, что рейтинги ПДС уже ниже плинтуса. Вы ничего не умеете делать, кроме как истерить. Эта бравада – ещё одна истерика в стиле Майи Санду, – добавила Марина Таубер.

Источник

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.