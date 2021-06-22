Татьянино танго

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Т. Гордынская – о мечте, техническом образовании и настоящем тангеры

Танго в танцующей Молдове было. Не так чтобы повальным увлечением, но можно сказать, что сначала как модный танец начала века, затем, спустя десятилетия, как один из программы «стандарт» для тех, кто увлекался в той или иной степени бальными танцами.

Явление социального танца открыло разные имена, но именно Татьяна Гордынская стала символом танго, и попробуйте сказать, что это не так. Эта её страсть стала страстью большой части горожан. И кто забудет эти фигуры в только что отремонтированной ротонде?! Давайте честно – ротонда возрождалась в ритмах аргентинского танго. А сложный абрис белокурой красавицы – часть красивых воспоминаний и надежды, что всё вернётся на свои места и те, кто хотел, но не успел, начнут однажды этот диалог в танце и с танцем. Под её, Гордынской, взглядом. Сегодня Татьяна Гордынская, руководитель сообщества Tango Argentino Moldova, – гость «АиФ в Молдове».

ДОСЬЕ

Татьяна Гордынская окончила Технический университет Молдовы по специальности инженер в области водоснабжения и канализации. Работает в области инженерии более 10 лет. Организовала первое сообщество Tango Argentino Moldova, провела 4 фестиваля танго, 3 марафона танго, более 50 ворк-шопов с участием международных тренеров. Ведёт проект «Танго в тебе».

Философия танца

– Татьяна, танго – оно из вашей жизни в бальных танцах? Но почему танго, а не сальса или бачата? Мне кажется, они больше востребованы.

– Я занималась классическим балетом, хоть и не в хореографическом училище, но умела стоять на пуантах. Знала, кто такая Анна Павлова, танцевала вариации Китри из балета «Дон Кихот» и мечтала станцевать Одиль. Бальными танцами никогда не занималась, так как у родителей не было средств, чтобы вкладывать в платья и дополнительные занятия, а именно таким образом тогда была построена система. В начале своей карьеры я танцевала и сальсу, и бачату – тогда социальные танцы только заходили на молдавский рынок развлечений, и мы, первопроходцы, танцевали всё.

– Почему же вы остановили выбор на танго?

– Танго для меня – это не просто танец, а целая философия, сейчас я бы добавила – и терапия. Почему? Скорее всего, потому, что когда мне было 18 лет, моя внутренняя Джульетта была неблагополучна во взаимности любви, обвиняла всех мужчин вокруг в непонимании и жила в ожидании своего идеального Ромео, который должен был на тот момент разглядеть в претенциозной и капризной Танюше ту самую Джульетту, жаждущую любви и взаимности. Длинная метафора получилась, но точнее не скажешь. Так вот, когда я познакомилась с танго, для меня диалог с мужчиной и вообще мужчины открылись абсолютно с другой стороны.

Диалог двух душ

– Наверное, это тот самый случай, когда имеет значение, кто становится твоим первым учителем?

– Могу сказать, что я – счастливая тангера. У меня был замечательный учитель и первый танцевальный партнёр Георгий Павлов, который терпеливо объяснял мне, что такое танго, и своим танцевальным и жизненным примером показывал, что же это такое – диалог двух танцующих душ. Я всегда завораживающе наблюдала за их танцем с супругой. Там было очень много тепла, нежности, искренности и любви, и мне хотелось в моей жизни того же. Со вторым партнёром мне тоже очень повезло. С Пашей Лозаном мы вместе выросли и научились диалогу, несмотря на некоторые разные взгляды на жизнь. И когда я осознала, что благодаря танго в моей жизни изменилось моё отношение к мужчинам и к отношениям, мне захотелось делиться этим с другими. Так я выбрала танго…

– А бывают несчастливые тангеры?

– Бывают несчастливые люди, а тангеры они или нет – это уже другой вопрос. Счастье оно ведь внутри: либо есть, благодаря мыслям и мировоззрению, либо его нет. И по-другому никак.

Быть счастливой для меня – это быть в спокойствии и в гармонии с собой. Уметь быть счастливым – это значит уметь замечать счастье. У меня счастье связано с красотой, такой вот я эстет, и пока замечаю и вдохновляюсь красотой, могу сказать, что я счастлива.

Между профессией и страстью

– Расскажите о себе. Слышала, вы чуть ли не инженер высоковольтных линий, что-то в этом духе – в общем, ничего смежного с танцем.

– По образованию я инженер в области водоснабжения и канализации, окончила наш политехнический вуз, факультет урбанизма и архитектуры. Откуда танцы? За это важно сказать спасибо моей маме. Она привела меня на танцы в три года, для неё было неважно, что я там ритм с трудом прохлопывала. Мама мечтала, чтобы я танцевала. За это отдельная ей благодарность, именно она привила мне любовь к танцу, ходила на все мои концерты, аплодировала и поддерживала. Ну и, как вы понимаете, сцена – тот ещё наркотик, так что она меня затянула.

– Тем более неясно, почему вы в своё время не пошли в институт искусств. Вы же наверняка о нём мечтали… или нет?

– Сказать, что я мечтала быть известной танцовщицей – нет. В глубоком детствея хотела быть балериной и играть на фортепьяно, но домашнее наставление от папы о том, что у тебя должна быть нормальная профессия, всегда было в моей голове и отдаляло от меня мечты о балете. Сейчас могу сказать, что так должно было быть. Я шла на инженера, потому что это была рекомендация родителей, а танцы и фитнесс стали возможными после первых заработков. Сегодня, вспоминая о том, что мне говорил, папа признаётся: он и подумать не мог, что танцы будут кормить меня больше, чем профессия инженера. А ведь одно время так и было… Во время учёбы в университете начала подрабатывать – преподавать танцы в фитнесс-клубе, а затем и вовсе вести тренировки. Плюс ко всему появилась мечта посетить Буэнос-Айрес, родину танго. Для меня танцы были неким хобби, в котором я получала энергию.

– И как… удалось побывать на родине танго?

– Да. Это было моей мечтой. И я попала в Буэнос-Айрес, вдохнула его воздух, посетила милонги и все самые знаменитые места. Этот город и правда как хороший ветер, который дует тебе в лицо.

– Вы когда-нибудь считали, сколько людей научили танцевать танго?

– Нет, но мне кажется, что их достаточно много. Радует, когда приезжаешь в незнакомую страну, а тебя знают благодаря твоим ученикам. В такие моменты осознаёшь, что их правда много.

– Есть ли люди, которые хотят научиться танцевать танго, а им не дано, какая-то опция отсутствует?

– Всем дано, если есть желание. Танго – это социальный танец, родившийся на улице. Он изначально был придуман для всех, у кого есть желание обнимать другого и передвигать ноги вместе с ним в такт приятной музыке.

Любовь с первого па

– Что люди открывают в партнёре через танец и что открывают в себе?

– Я бы сказала, что танец позволяет видеть человека «нагим», искренним, если умеешь прислушиваться и разглядывать. Ведь как чаще всего происходит? Мы встречаем человека, надеваем на него свою картину мира, а потом удивляемся, почему он действует как-то по-другому и не соответствует нашим представлениям о нём. В танце обмануть намного сложнее, хотя, конечно, всё относительно. Люди, которые обманывают себя, точно так же склонны обманывать и других, хотя это и обманом не назовёшь – так, некоторая личная правда жизни.

– Как вы относитесь к запретам? В танго есть что-то запрещённое?

– Всё относительно. Если запреты разумны, то я их соблюдаю. В моей голове есть убеждение: моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Если запрет совсем ограничивает мою свободу, то я злюсь. В танго подобный принцип тоже соблюдается. Можно делать всё, не нарушая свободу и желания другого.

– Сколько людей уходило влюблёнными с танцпола? Чувствуете ли вы за них моральную ответственность?

– Я могу назвать себя танго-бабушкой. У нас многие ребята поженились, когда-то считали – около 11 пар. У кого-то уже детки, которых называем танго-детьми. Я очень ответственный человек, но вот тут не чувствую ответственности, каждый отвечает за себя и свою жизнь сам.

– Что делает вас счастливой и умеете ли вы быть счастливой? Со стороны кажется, что вы это освоили на высший балл. Но соцсети – опасная ловушка, в которой люди не совсем то, чем кажутся.

– Быть счастливой для меня – это быть в спокойствии и в гармонии с собой. Уметь быть счастливым – это значит уметь замечать счастье. У меня счастье связано с красотой, такой вот я эстет, и пока замечаю и вдохновляюсь красотой, могу сказать, что я счастлива.

Инна Желтова