Госсекретарь Минздрава: Наша цель – иммунизация 70% населения

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Власти намерены иммунизировать 70% населения страны, чтобы остановить распространение вируса SARS-COV-2 и преодолеть сложившийся пандемический кризис. По словам госсекретаря Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяны Затык, весь процесс вакцинации может занять до года, если будет достаточное количество доз прививки.

Затык говорит, что в настоящее время система здравоохранения вряд ли справится с большим количеством заболевших, тем более что у большинства из них – серьёзные формы. Это объясняется наличием, скорее всего, нового британского штамма, но уверенности в этом пока нет. Кроме того, по словам чиновницы, наблюдается также волна повторного заражения, передаёт ipn.md.

– Согласно последним данным, у нас есть 183 случая повторного заражения SARS-COV-2. Все они произошли более чем через 6 месяцев, – сказала Татьяна Затык.

Госсекретарь говорит, что единственным решением для преодоления пандемического кризиса является массовая иммунизация граждан. Посредством платформы COVAX наша страна должна получить бесплатную вакцину для иммунизации 20% населения, а затем прививка будет приобретена по льготной цене.

– На этой платформе у нас есть возможность приобрести вакцину по льготной цене еще для 30% населения. Наша цель – иммунизировать 70% граждан. Только после этого мы сможем говорить об иммунном статусе населения, который позволил бы остановить пандемию, – отметила она.

По словам Татьяны Затык, сейчас на мировом рынке идет ожесточенная битва за сыворотки против COVID-19, и Республика Молдова может остаться в ожидании новых доз вакцины. Предполагаемый период составляет 2 месяца для первого этапа, 4 месяца для второго этапа и еще 4 месяца для третьего этапа, но это только в условиях, когда вакцина будет доступна в достаточных количествах для покрытия всех категорий.

Согласно Национальному плану вакцинации, власти намерены на первом этапе иммунизировать врачей и работников системы здравоохранения, на втором этапе будут вакцинированы люди старше 60 лет и те, у кого есть хронические заболевания, а на третьем этапе прививки получит и остальное население.

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