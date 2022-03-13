ТАСС: В Приднестровье ввели ограничения на продажу продуктов

ТАСС: В Приднестровье ввели ограничения на продажу продуктов

Власти Приднестровья ввели временные ограничения на продажу отдельных видов продовольствия в одни руки в связи с ажиотажным спросом из-за кризиса в соседней Украине. На входе в магазины в городах появились объявления о том, что крупы, мука, подсолнечное масло, сахар и соль отпускаются в небольшом количестве, сообщает ТАСС. 

Хотя правительство непризнанной республики выступило с заверениями, что социально значимых продовольственных товаров собственного производства и завезенных из-за рубежа более чем достаточно, в ряде населенных пунктов в последние дни наблюдался ажиотажный спрос на них. Напуганные сообщениями в СМИ люди покупали про запас продукты питания, основным поставщиком которых является Украина, отмечает источник.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md