ТАСС: В Приднестровье ввели ограничения на продажу продуктов

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Власти Приднестровья ввели временные ограничения на продажу отдельных видов продовольствия в одни руки в связи с ажиотажным спросом из-за кризиса в соседней Украине. На входе в магазины в городах появились объявления о том, что крупы, мука, подсолнечное масло, сахар и соль отпускаются в небольшом количестве, сообщает ТАСС.

Хотя правительство непризнанной республики выступило с заверениями, что социально значимых продовольственных товаров собственного производства и завезенных из-за рубежа более чем достаточно, в ряде населенных пунктов в последние дни наблюдался ажиотажный спрос на них. Напуганные сообщениями в СМИ люди покупали про запас продукты питания, основным поставщиком которых является Украина, отмечает источник.

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