Tarom возобновит авиасообщение с Кишинёвом

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Румынская авиакомпания Tarom намерена возобновить с 27 марта полёты в Кишинёв и из молдавской столицы.

Пассажиры могут приобрести билеты на сайте www.tarom.ro, через колл-центр компании по телефонам (+4) 021.9978 или (+4) 0371.529.000, а также по электронной почте contact@tarom.ro и reservari@tarom.ro.

Кроме того, можно связаться с представительством Tarom в Республике Молдова по телефонам (0037322) 541254 и (0037322) 272618 или по электронной почте tarom@mtc.md.

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