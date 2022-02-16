Тарифы на пассажирские перевозки вырастут с 1 марта

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Об этом заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.



Так, проезд в междугороднем транспорте подорожает на 10 банов за километр (с 60 до 70 банов), а в транспорте, обслуживающем районы, – на 20 банов (с 60 до 80). Новые тарифы будут применяться с 1 марта, передаёт Телеграм-канал INDEX.

Напомним, на прошлой неделе перевозчики устроили трёхдневную забастовку, требуя повысить тарифы на проезд.

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