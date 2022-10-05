Тариф совсем не греет

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Обогрев жилья становится роскошью для многих потребителей

Анастасия Погодина, info@aif.md

Конец сентября принёс нам очередное повышение тарифа. На этот раз с 1 октября подорожает отопление для потребителей муниципиев Кишинёв, Бельцы и Комрат. И с этой же даты «Газпром» на треть сократил объём поставляемого в РМ природного газа.

Под напором объективных факторов

Некоторое время назад столичный поставщик теплоэнергии АО «Термоэлектрика» обратился в НАРЭ с просьбой повысить стоимость одной гигакалории с 2169 до 2931 лея. Одновременно с ним подал свои расчёты на пересмотр тарифа и бельцкий поставщик теплоуслуги CET Nord – с 2115 до 3192 леев за гигакалорию.

28 сентября совет директоров НАРЭ провёл открытое заседание, на котором скорректировал тарифы на тепловую энергию, поставляемую в централизованные системы теплоснабжения, и регулируемые цены на электроэнергию, произведённую на тепловых электростанциях. В результате стоимость одной гигакалории для потребителей АО «Термоэлектрика» была увеличена до 2854 леев без НДС. Для CET Nord был одобрен тариф в 3052 лея/Гкал, что на 937 леев (на 45%) больше, чем раньше.

Больше всего за единицу тепла будут платить жители муниципия Комрат, чьи квартиры отапливаются централизованно. Для столицы Гагаузии регулятором утверждён тариф в 3342 лея/Гкал. Услуга подорожала на 891 лей. Раньше комратчане платили 2451 лей/Гкал.

Вместе с тепловой подорожала и электроэнергия, производимая поставщиками тепла. Так, цена 1 кВтч, произведённого АО «Термоэлектрика», составит 4,54 лея/кВтч без НДС. Электроэнергия от CET Nord подорожает до 4,57 лея/кВтч.

Руководство НАРЭ назвало объективные факторы, которые определили необходимость пересмотра регулируемых тарифов и цен. Их всего три. Во-первых, увеличение средней закупочной цены природного газа примерно на 50% по сравнению с ценами, действующими с января. Во-вторых, существенный рост среднегодового индекса потребительских цен на 2022 год в соответствии с прогнозом макроэкономических показателей – с 6,9% до 21,9%. И, в-третьих, повышение индекса потребительских цен США в 2022 году с 3% до 8,3%.

По вине молдавской стороны до сих пор не заключено соглашение об урегулировании исторической задолженности за поставленный газ в предыдущие годы. По этой причине «Газпром» имеет право в любой момент расторгнуть действующий контракт.

Последнее предупреждение

Растут тарифы и растёт напряжение вокруг вопроса поставки природного газа Республике Молдова. Из-за того что власти нашей страны до сих пор не провели аудит и не урегулировали вопрос исторических долгов, «Газпром» предупредил, что в любой момент может прекратить поставки природного газа. В официальном сообщении российской компании говорится, что с 1 октября сокращён ежемесячный объём поставляемого в Молдову газа с планировавшихся ранее 8,06 млн м³ до 5,7 млн м³ в сутки. «Газпром» подтвердил поставку газа в Молдову в октябре 2022 года в объёме 5,7 млн м³ в сутки. Объём предопределён односторонним отказом украинской стороны принимать российский газ на ГИС «Сохрановка», говорится в сообщении компании.

Российский поставщик природного газа выказал также недовольство тем, что наша страна постоянно нарушает положения контракта, оговаривающие сроки оплаты за поставленный газ. «Одновременно по вине молдавской стороны до сих пор не заключено соглашение об урегулировании исторической задолженности за поставленный газ в предыдущие годы. По этой причине «Газпром» имеет право в любой момент расторгнуть действующий контракт», – предупредил поставщик природного газа.

В октябре в Молдове газ ещё будет, потому что «Молдовагаз» буквально в последний день сентября перечислила ПАО «Газпром» оставшуюся часть аванса за сентябрь в размере $23,898 млн. «Компания, при содействии правительства Республики Молдова, исполнила свои платёжные обязательства по авансу перед поставщиком природного газа. Общая сумма указанных обязательств составляла $35,898 млн», – говорится в пресс-релизе АО «Молдовагаз».

Эксперты отмечают, что, с одной стороны, хорошо, что Молдове ещё один месяц не отключат газ. Но, с другой, «мы опять не узнаем, есть ли у правительства реальные альтернативные источники газа, по какой цене можно этот газ купить, а также работает ли на самом деле газопровод Яссы – Кишинёв или это фейковая, «потёмкинская труба», по которой никакой газ и никуда нельзя прокачать».

Подробности о поставках газа в РМ на с. 14