Тариф неподъёмный

0

О том, к чему готовиться жителям Молдовы

Анастасия Погодина,

info@aif.md

Поставщики природного газа и тепловой энергии запросили у Национального агентства по регулированию в энергетике очередное повышение тарифов на предоставляемые ими услуги.

Страшно представить

Атмосфера в обществе накаляется по мере того как растут цены на продукты питания, промышленные товары и коммунальные услуги. Тарифы, которые население платит за природный газ и электроэнергию, перешагнули уже психологический барьер, но это далеко не предел. С октября 2021 года тариф на природный газ вырос в четыре раза – с 4,30 до 18,62 лея. Не успели потребители привыкнуть к цене за куб в 18,62 лея, как поставщик услуги АО «Молдовагаз» запросил повышение тарифа задним числом (то есть с 1 июля) ещё на 45% – до 23,57 лея (и это без НДС).

Председатель админсовета АО «Молдовагаз» Вадим Чебан утверждает, что они никогда не стремились повышать тарифы любой ценой. «Ситуация такова, что закупочная цена за июнь, включённая в тариф ($696 за 1000 м³), на $284 меньше, чем закупочная цена на июль ($980). Если умножить на объём потребления газа в июле, а это 26 млн м³, то разница составит более $7 млн. Предприятие только в 2022 году уже накопило отрицательных тарифных отклонений от стоимости закупки природного газа на 783 млн леев. Если принять во внимание и финансовые отклонения за прошлый год (1,7 млрд леев), то общая сумма отклонений составит около 2,5 млрд леев. Кроме оплаты за потреблённый природный газ, компания обязана производить постоянные расходы на содержание газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры. На июль эта сумма расходов составит от 120 до 140 млн леев», – написал В. Чебан в своём Телеграм-канале.

Поставщик услуги выполняет свои обязательства по погашению текущих платежей и долгов, а у многих потребителей просто нет денег, чтобы платить по счетам. Как следует из данных, обнародованных «Молдовагаз», бытовые потребители задолжали компании почти 80 млн леев. Вероятней всего, эти долги тянутся ещё с отопительного сезона, когда счета на услугу у людей исчислялись тысячами. И эти задолженности накопились, когда тариф был 15,18 лея и власти предоставляли адресные компенсации. А что будет, когда стоимость куба газа взлетит и до 30 леев, страшно представить.

АО «Молдовагаз» запросило с 1 июля повышение тарифа на природный газ до 23,57 лея (без НДС) за 1 м³. АО «Термоэлектрика» просит повысить цену 1 гигакалории с 2169 до 2367 леев, а 1 кВт электроэнергии – с 3,35 до 3,82 лея.

На последнем издыхании

Многие люди в панике, не понимают, как им жить дальше. Большинство продержалось минувшие восемь месяцев, так как имели какие-то сбережения, но они уже исчерпались. В редакцию «АиФ в Молдове» звонят читатели и спрашивают, почему же власти не предпринимают никаких действий для повышения зарплат работающим и пенсий пожилым людям, почему не разрабатываются механизмы предоставления компенсаций малоимущим, почему не изыскиваются средства на все эти выплаты?

Депутат парламента от PAS Раду Мариан на одном из местных телеканалов заявил, что они уже работают над механизмом предоставления шести категориям малоимущих компенсации в зимний период. Но, как выяснилось, власти ждут еврокредиты, без которых никакие выплаты просто невозможны, учитывая, что дефицит бюджета – 20 млрд леев.

А между тем вслед за «Молдовагаз» направило в НАРЭ запрос на повышение тарифа на теплоэнергию и электричество и АО «Термоэлектрика». По расчётам поставщика тепла, стоимость одной гигакалории следует повысить с 2169 до 2367 леев, а 1 кВт электроэнергии – с 3,35 до 3,82 лея. И это, как можно понять, ещё не предел.