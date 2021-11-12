Тариф на отопление может вырасти на 60%

Об этом накануне в рамках передачи на частном телеканале заявил министр труда и социальной защиты Марчел Спэтарь.
– Новый тариф пока не был утверждён, но мы прогнозируем рост на 60%. Мы рассматривали этот сценарий при установлении размера компенсаций для населения, – сказал он, пишет bani.md.
Напомним, ранее тариф на газ вырос в 2,5 раза: с 4 леев 29 банов до 11 леев 8 банов. Власти отмечали, что это спровоцирует цепное повышение стоимости отопления, воды и канализации, а также электроэнергии.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии