Тариф на отопление может вырасти на 60%

Тариф на отопление может вырасти на 60%

Об этом накануне в рамках передачи на частном телеканале заявил министр труда и социальной защиты Марчел Спэтарь. 

 

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