Тариф на электроэнергию в Молдове может снова вырасти (ВИДЕО)

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Вице-премьер Андрей Спыну допускает, что тариф на электроэнергию в Молдове может снова вырасти. Заявление было сделано сегодня на пресс-конференции.

– Исходя из тех цифр, что у нас есть сейчас, вероятен рост тарифа на электроэнергию. Возможно, он вырастет в мае, но платить по нему будем уже в июне, – сказал Спыну.

Министр ушёл от ответа, на сколько может увеличиться тариф, а также будет ли государство компенсировать гражданам его рост.

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