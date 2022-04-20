Тариф на электроэнергию в Молдове может снова вырасти (ВИДЕО)

Тариф на электроэнергию в Молдове может снова вырасти (ВИДЕО)

Вице-премьер Андрей Спыну допускает, что тариф на электроэнергию в Молдове может снова вырасти. Заявление было сделано сегодня на пресс-конференции. 

– Исходя из тех цифр, что у нас есть сейчас, вероятен рост тарифа на электроэнергию. Возможно, он вырастет в мае, но платить по нему будем уже в июне, – сказал Спыну. 

Министр ушёл от ответа, на сколько может увеличиться тариф, а  также будет ли государство компенсировать гражданам его рост.

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