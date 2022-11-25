Тариф на электроэнергию может вырасти до 6 леев 38 банов

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Тариф на электроэнергию в Молдове снова может вырасти. Premier Energy обратилась к НАРЭ с запросом об увеличении стоимости до 6 леев 38 банов за киловатт в час. Он будет рассмотрен в ближайшие дни.

В то же время FEE Nord запросила об увеличении тарифа до 5 леев 68 банов.

В последний раз электроэнергия в Молдове подорожала в начале ноября.

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