Тариф на газ в следующем году может вырасти до 13 леев

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В следующем году тариф на газ может превысить 13 леев. Об этом заявил глава АО “Молдовагаз” Вадим Чебан. Он отметил, что в январе закупочная цена вырастет, и если НАРЭ решит снизить стоимость до 8 леев, “Молдовагаз” не сможет покрыть разницу.

– Мы установили цену в 10 леев 26 банов без НДС, чтобы не менять тариф ежемесячно. Подход НАРЭ же предполагает, что в январе тариф может превысить 12 леев – без учёта НДС, – сказал он.

Напомним, что с 1 ноября тариф на газ для конечных потребителей составляет 11 леев 8 банов за кубометр. Ранее в СМИ появилась информация, что НАРЭ предлагает снизить цену на 2 лея с 1 декабря.

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