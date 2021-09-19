Тариф на газ в Молдове может вырасти до 6 леев за кубометр

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“Молдовагаз” обратится к НАРЭ с запросом об увеличении тарифа на газ для конечного потребителя с 4 леев 30 банов до 6 леев за кубометр. Новый тариф может вступить в силу уже в октябре.

Информацию для портала UNIMEDIA подтвердил директор предприятия Вадим Чебан.

– Если контракт с “Газпромом” будет продлён, у нас будут все предпосылки для увеличения тарифа. Начиная с 4 триместра стоимость газа будет выше. Прогнозируем рост на 35%, до 6 леев. Таким образом, мы возвращаемся к тарифам 2015-2016 годов, когда кубометр стоил 6,2 лея, – сказал Чебан.

Напомним, в 2019 году Игорь Додон договорился с Владимиром Путиным о снижении цены на газ для Молдовы. Тариф не только не вырос, но и, наоборот, снизился. Нынешний президент и правительство решили не участвовать в переговорах по газу, возложив всю ответственность за это на “Молдовагаз”.

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