Тариф на газ в Молдове может вырасти до 29 леев

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АО “Молдовагаз” подаст в НАРЭ запрос об увеличении тарифа на газ до 29 леев. Об этом заявил глава предприятия в ходе передачи на частном телеканале. Вадим Чебан говорит, что с октября формула расчёта цены изменится, что может привести к снижению закупочной стоимости, однако для потребителей она меньше не станет, так как “Молдовагаз” должно возместить тарифные отклонения.

По словам Вадим Чебана, запрос об увеличении тарифа на газ будет после 20 сентября.

– Мы придерживаемся тарифа в 29 леев, чтобы иметь возможность оплачивать природный газ, в первую очередь, и, в то же время, чтобы не было такого большого шока для населения, потребителей, промышленности, потому что можно попасть в другую крайность, когда потребительская платёжеспособность снизится. Мы должны возместить потери, накопленные в этом и в прошлом годах. К концу этого года мы накопим тарифные отклонения в размере 3,3 млрд леев: 1,7 млрд леев с прошлого года и 1,6 млрд с этого года. Если добавить и их, тогда тариф должен превысить 33 лея. Мы не хотим, чтобы был такой резкий рост, но, с другой стороны, мы должны соблюдать наши обязательства, – сказал Вадим Чебан, передаёт ipn.md.

В настоящее время потребители платят за кубометр газа почти 23 лея.

Ранее власти Республики Молдова объявили о масштабной программе компенсации тарифов на природный газ зимой. По словам министра труда и социальной защиты Марчела Спатарь, 60% всех домохозяйств получат максимальную компенсацию.

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