Тариф на газ может вырасти на 50%? Спыну: Мы допускаем все возможные сценарии (ВИДЕО)

Тариф на газ может вырасти на 50%? Спыну: Мы допускаем все возможные сценарии (ВИДЕО)

Правительство допускает все возможные сценарии, в том числе увеличение тарифа на газ на 50%. Об этом журналистам заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.  

Так, отвечая на вопрос, допускает ли кабмин рост тарифа на 30, 40 или даже 50%, Спыну заявил:

– Мы допускаем все возможные сценарии. 

Напомним, правительство и президент не участвуют в переговорах по новому контракту о поставках российского газа в Молдову. Игорь Додон ранее жёстко раскритиковал безразличие руководства страны. В 2019-м году экс-президенту удалось договориться с Владимиром Путиным о выгодной цене на газ. В итоге тарифы не выросли, а стоимость голубого топлива для Молдовы наоборот снизилась.

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