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Если к власти в стране придут Майя Санду и её “жёлтые”, в течение нескольких месяцев пенсионный возраст снова будет увеличен, а тариф на газ может вырасти на 50-60%. Об этом на встрече с жителями Штефан-Водэ говорил Игорь Додон.

– 1 октября истекает контракт на поставку газа из России в Молдову. Хочу напомнить, что в прошлом году мы снизили тариф на газ. Что произойдёт, если к власти придут правые, настроенные против России? Если в этом году газ был по цене 120-140 долларов за тысячу кубов, будет 250-300 долларов. Тариф повысится на 50-60%. Что будут делать люди? – сказал он.

Додон также отметил, что под угрозой окажутся и поставки молдавской продукции на российский рынок, а приднестровский конфликт вновь может быть развязан, потому что в этом заинтересованы западные кураторы Санду и ПДС.

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