Тариф на газ может достигнуть 35 леев

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Предпосылок для снижения тарифа на газ пока нет. Об этом говорит председатель Совета директоров АО „Молдовагаз” Вадим Чебан. Более того, по его словам, если „Энергоком” закупит газ по рыночной цене, цена для потребителей может вырасти до 35 леев за кубометр.

Глава АО „Молдовагаз” отметил, что высокие тарифы и снижение доходов населения вынуждают граждан отказываться от природного газа. Вадим Чебан сообщил, что предприятие фиксирует значительное снижение потребления по сравнению с тем же периодом прошлого года. Более того, председатель АО „Молдовагаз” считает, что при отсутствии газа, закупаемого у концерна „Газпром” по цене 700-800 долларов, и если государство сделает выбор в пользу закупки по рыночной цене, тариф может достигнуть 35 леев.

– К сожалению, я не вижу предпосылок для снижения тарифа с 1 января. Тарифные отклонения, которые мы должны возместить из действующего тарифа, составляют около 5 леев. При ценах на фондовом рынке, а они сейчас составляют 1400-1700 долларов, это уже означает тариф в 28-30 леев. Плюс финансовые отклонения – это тариф в 33-35 леев, – добавил председатель АО ”Молдовагаз”.

После решения кишинёвских властей уступить объём в 5,7 млн кубометров в сутки приднестровскому региону для правого берега Днестра газ закупается у АО „Энергоком”. Вадим Чебан говорит, что цена пока не определена, но он ожидает, что она будет выше предложенной „Газпромом”.

– Информации о цене пока нет, узнаем в ближайшие дни. Периодически эта цена меняется, потому что каждая точка закачки, каждый маршрут имеет свою транспортную стоимость. Стоимость закупки будет утверждена АО „Энергоком”. Я оцениваю её примерно в $1000, что почти составляет закупочную цену, которая сейчас включена в тариф, а это в среднем за весь год – $926, – уточнил Вадим Чебан.

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