Тариф на газ может достигнуть 21 лея

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В летний период один кубометр газа в Молдове может подорожать до 21 лея. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.

⁃ По логике методологии расчёта, мы должны запросить увеличение тарифа. Сейчас он составляет 15,49, а должен быть 21 лей за куб, – сказал он, – пояснил Чебан.

Он добавил, что в настоящее время действует тариф, который был рассчитан из закупочной цены в 620 долларов. Сейчас же она превышает 1100 долларов. Если тариф и будет повышен, то только на тёплый период, а 1 октября тариф вернётся к 15-16 леям, отметил Чебан.

⁃ Это наше предложение. Другого выхода, кроме увеличения тарифа, у компании нет, – подытожил он.

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