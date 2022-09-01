Тариф на газ для населения снова может вырасти

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АО «Молдовагаз» находится в процессе консультаций с НАРЭ по вопросам изменений и дополнений в Положение по поставкам природного газа, а также принципов ценообразования, исходя из предложенных регулятором изменений в Методологию расчёта тарифа на природный газ. Вопрос подачи новой заявки на актуализацию тарифов будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний Правления компании, сообщил на своей странице в соцсети Вадим Чебан.

Стоит отметить, что с 1 октября, в соответствии с контрактными условиями между АО «Молдовагаз» и ПАО «Газпром», расчётная формула стоимости природного газа изменится: 70% цены будет формироваться в зависимости от стоимости нефтепродуктов (газойль и мазут), а 30% исходя из биржевых котировок.

В настоящее время жители Молдовы платят 23 лея за один кубометр газа.

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