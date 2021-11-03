Тариф на газ для населения может достигнуть 10 леев (ВИДЕО)

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За потреблённый в октябре газ граждане, скорее всего, будут платить по старому тарифу – 4 лея 29 банов за кубометр. А уже в ноябре тариф повысится. В рамках передачи на частном телеканале глава АО “Молдовагаз” не назвал точную цифру, но допустил, что стоимость может быть около 10 леев.

Вадим Чебан отметил, что необходимые расчёты будут сделаны и представлены в ближайшее время. Он выразил надежду на то, что правительство компенсирует гражданам рост тарифа.

Ранее Игорь Додон заявил, что тариф на газ может вырасти минимум до 8, а максимум до 13-14 леев.

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