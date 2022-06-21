Тариф городской и пригородный

0

О новых условиях проезда в общественном транспорте Кишинёва

С 1 июля в Кишинёве повышается тариф на проезд в общественном транспорте. Как и писала «АиФ в Молдове» в материале «Переходим на абонементы» (№13 от 30.03.2022 г.), где были раскрыты все подробности принятия новой методологии расчёта тарифа на проезд и скорого вступления её в силу, цена одной поездки в троллейбусе или автобусе составит 6 леев.

Цифры

Будут ездить бесплатно 200 000 пенсионеров; 40 000 детей и школьников 1 – 4 классов (Сейчас бесплатный проезд предусмотрен только для детей до 7 лет).

Почему дорожает проезд?

Власти столицы объясняют это подорожание предшествующим ростом цен на природный газ и электроэнергию, что привело к разбалансировке расходов на содержание муниципальной сети общественного транспорта.

Предыдущий раз тариф на проезд в муниципальном общественном транспорте актуализировали в 2009 году. Как отметил ранее на публичных дебатах председатель компании-разработчика методологии расчёта тарифа – Института бизнеса и консалтинга (BCI – Business Consulting Institute) Михай Рошкован, за минувшие 12 лет уровень инфляции в РМ вырос на 68%, цены, с учётом инфляции в 2021-м и в 2022-м, фактически увеличились вдвое, средняя зарплата и пенсии за этот период были повышены втрое, постоянно растут тарифы на электроэнергию и автомобильное топливо.

Пока тариф на проезд в Кишинёве оставался неизменным, расходы на одну поездку росли. Если в 2009 году её стоимость составляла 1,6 лея, в 2010-м – 2,4, в 2015-м – 3,7, в 2019-м – 4,1, в 2020-м – 5,7 лея, а в 2022-м затраты уже приближаются к 10 леям за одну поездку. В этой связи с каждым годом увеличивались и бюджетные затраты на содержание общественного транспорта. На 2022 год на субсидии в муниципальном бюджете заложено 700 млн леев, а это 11% от расходной части бюджета Кишинёва.

В случае приобретения месячного абонемента каждая из двух поездок в день обойдётся в 3,9 лея как на троллейбусе, так и на автобусе. Две ежедневные поездки с полугодовым проездным будут стоить 2,6 лея каждая, а если количество поездок увеличить до шести в день, то цена одной будет ниже двух леев. Абонементы будут действовать для троллейбусов и автобусов по единому тарифу как в городе, так и в пригородах.

Единый или дифференцированный?

В муниципальном общественном транспорте вводится единый тариф. Стоимость одной поездки в 6 леев предусмотрена как в троллейбусе, так и в автобусе, как в пределах столицы, так и её пригородов.

Как удешевить стоимость поездки?

Стоимость поездки можно удешевить, приобретая абонементы. Цена будет зависеть от срока действия абонемента и количества поездок.

Цена абонементов:

на 1 месяц – 234 лея;

на 3 месяца – 594 лея;

на 6 месяцев – 972 лея.

Мэр муниципия Кишинёв Ион Чебан в своём Телеграм-канале расписал для горожан выгоду от приобретения абонементов для передвижения по городу на общественном транспорте. «В случае приобретения месячного абонемента каждая из двух поездок в день обойдётся в 3,9 лея как на троллейбусе, так и на автобусе. Две ежедневные поездки с полугодовым проездным будут стоить 2,6 лея каждая, а если количество поездок увеличить до шести в день, то цена одной будет ниже двух леев. Абонементы будут действовать для троллейбусов и автобусов по единому тарифу как в городе, так и в пригородах», – написал градоначальник.

КСТАТИ

С 2019 года столичная мэрия субсидировала общественный транспорт на 3,5 млрд леев, что в итоге составляет 80% от стоимости билета. В этом году из-за значительного роста цен на топливо и электроэнергию объём субсидий превысит 1 млрд леев, если не увеличить тариф.

Кто будет ездить бесплатно?

Введя новый тариф, кишинёвская власть выделила и ряд категорий граждан, для которых предусмотрен бесплатный проезд. Это:

дети в возрасте до семи лет; учащиеся 1 – 4 классов; пенсионеры по возрасту; люди с ограниченными возможностями; госслужащие с особым статусом в системе МВД; сотрудники полиции; офицеры Службы государственной охраны; сотрудники Главного инспектората пограничной полиции; карабинеры при исполнении служебных обязанностей; члены Народной гвардии, зарегистрированные в муниципии Кишинёв (которые путешествуют в интересах службы со значком, удостоверением личности и с нарукавной повязкой); граждане, награждённые государственными наградами Орден Республики, Герой Социалистического Труда, орденами Славы трёх степеней; ветераны войны и лица с различной степенью инвалидности; почётные граждане муниципия Кишинёв; работники Государственной экологической инспекции; сотрудники Государственной специальной фельдъегерской службы; местные народные избранники; лица, подвергшиеся политическим репрессиям; офицеры Службы информации и безопасности.

Главам неполных и многодетных семей будут предоставлены льготы для приобретения абонементов.

На фоне тотального подорожания понятны переживания каждого из нас по поводу повышения тарифа на проезд в общественном транспорте. Но руководство исполнительной власти муниципия утверждает, что перевозки по прежним тарифам чреваты негативными последствиями для городского транспорта.

По утверждению мэра Чебана, кишинёвский тариф на проезд – самый низкий как в муниципиях страны, так и во всём мире, а рост цен на топливо мог привести к банкротству Управления электротранспорта и Городского автобусного парка.

Где купить абонементы?

Чтобы к 1 июля жители столицы и пригородов успели запастись абонементами, Главное управление общественного транспорта и путей сообщения муниципия Кишинёв составило список киосков и других мест, где можно приобрести эти многоразовые проездные документы.

В Кишинёве:

Киоск № 3 – ул. Тигина, 36;

киоск № 6 – ул. Измаильская, 84;

киоск № 13 – бул. Ренаштерий Национале, 7;

киоск № 24 –ул. Иона Крянгэ, 1;

киоск № 54 – ул. Митрополит Варлаам, 50;

киоск № 111 – ул. Мунчештская, 402;

киоск № 117 – ул. Индепенденцей, 24/4, угол бул. Куза-Водэ;

киоск № 183 – ул. Мирча чел Бэтрын, угол ул. И. Думенюк;

киоск № 188 – ул. Мештерул Маноле, угол ул. Вадул-луй-Водэ;

киоск № 189 – ул. Марии Драган, угол ул. Чеканская;

киоск № 190 – ул. Волунтарилор, 10;

киоск № 192 – ул. Мария Драган, 12;

киоск № 193 – ул. Мештерул Маноле, угол улицы Вадул-луй-Водэ;

киоск № 194 – ул. Алеку Руссо, 28;

киоск № 196 – ул. Алба Юлия, 89;

киоск №197 – ул. Юрия Гагарина, 5;

киоск № 198 – ул. Фередеулуй, 4;

киоск № 199 – ул. Арборилор, 21 (напротив городской больницы №1);

киоск № 200 – ул. Мештерул Маноле, 12;

киоск № 203 – ул. Салкымилор, 22/3;

киоск № 205 – ул. Измаильская, угол пр-та Штефана чел Маре ши Сфынт, 3;

киоск № 206 – ул. Игоря Виеру, 13;

киоск № 208 – ул. И. Думенюк, 12;

киоск № 210 – бул. Мирча чел Бэтрын, 15;

киоск № 212 – ул. Буребиста, 36, угол ул. Четатя Албэ;

киоск № 216 – ул. Иона Крянгэ, 78;

киоск № 220 – ул. Игоря Виеру, 4;

киоск № 228 – ул. Узинелор, 17;

киоск № 230 – ул. Г. Бэнулеску-Бодони, 47, угол ул. Колумна;

киоск № 231 – магазин Unic (подземный переход);

киоск № 250 – ул. Иона Крянгэ, 22/2, угол ул. Штефан Няга;

киоск № 252 – улица Митрополит Варлаам, 75;

киоск № 253 – пр-кт Штефана чел Маре ши Сфынт, угол ул. А. Пушкина;

киоск № 254 – пр-кт Штефана чел Маре ши Сфынт, угол ул. Митрополит Бэнулеску-Бодони;

киоск № 303 – бул. Дечебал, 99;

киоск № 304 – пр-кт Мирча чел Бэтрын, 25;

киоск № 402 – ул. Зелинского, 7/1.

В пригородах:

киоск № 233 – г. Сынжера, ул. Кишинёвская.

Также абонементы можно купить в:

троллейбусном парке № 1 (административное здание) – ул. Митрополит Дософтей, 146;

троллейбусном парке № 2 (административное здание) – Мунчештское шоссе, 350;

троллейбусном парке № 3 (административное здание) – улица Мештерул Маноле, 8;

в МП «Городской автобусный парк», ул. Сармизеджетуса, 51.

Как отмечают в мэрии, вышеназванные адреса киосков и их расположение на карте можно найти на сайте Главного управления общественного транспорта и путей сообщения и на его страницах в социальных сетях www.dgtpcc.md, а также на сайтах Управления электротранспорта www.rtec.md и Городского автобусного парка www.pua.md. Сеть пунктов по продаже абонементов будет расширяться.

Подготовила Любовь Чегаровская