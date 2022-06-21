Тариф городской и пригородный

О новых условиях проезда в общественном транспорте Кишинёва
С 1 июля в Кишинёве повышается тариф на проезд в общественном транспорте. Как и писала «АиФ в Молдове» в материале «Переходим на абонементы» (№13 от 30.03.2022 г.), где были раскрыты все подробности принятия новой методологии расчёта тарифа на проезд и скорого вступления её в силу, цена одной поездки в троллейбусе или автобусе составит 6 леев.
Цифры
Будут ездить бесплатно 200 000 пенсионеров; 40 000 детей и школьников 1 – 4 классов (Сейчас бесплатный проезд предусмотрен только для детей до 7 лет).
Почему дорожает проезд?
Власти столицы объясняют это подорожание предшествующим ростом цен на природный газ и электроэнергию, что привело к разбалансировке расходов на содержание муниципальной сети общественного транспорта.
Предыдущий раз тариф на проезд в муниципальном общественном транспорте актуализировали в 2009 году. Как отметил ранее на публичных дебатах председатель компании-разработчика методологии расчёта тарифа – Института бизнеса и консалтинга (BCI – Business Consulting Institute) Михай Рошкован, за минувшие 12 лет уровень инфляции в РМ вырос на 68%, цены, с учётом инфляции в 2021-м и в 2022-м, фактически увеличились вдвое, средняя зарплата и пенсии за этот период были повышены втрое, постоянно растут тарифы на электроэнергию и автомобильное топливо.
Пока тариф на проезд в Кишинёве оставался неизменным, расходы на одну поездку росли. Если в 2009 году её стоимость составляла 1,6 лея, в 2010-м – 2,4, в 2015-м – 3,7, в 2019-м – 4,1, в 2020-м – 5,7 лея, а в 2022-м затраты уже приближаются к 10 леям за одну поездку. В этой связи с каждым годом увеличивались и бюджетные затраты на содержание общественного транспорта. На 2022 год на субсидии в муниципальном бюджете заложено 700 млн леев, а это 11% от расходной части бюджета Кишинёва.
В случае приобретения месячного абонемента каждая из двух поездок в день обойдётся в 3,9 лея как на троллейбусе, так и на автобусе. Две ежедневные поездки с полугодовым проездным будут стоить 2,6 лея каждая, а если количество поездок увеличить до шести в день, то цена одной будет ниже двух леев. Абонементы будут действовать для троллейбусов и автобусов по единому тарифу как в городе, так и в пригородах.
Единый или дифференцированный?
В муниципальном общественном транспорте вводится единый тариф. Стоимость одной поездки в 6 леев предусмотрена как в троллейбусе, так и в автобусе, как в пределах столицы, так и её пригородов.
Как удешевить стоимость поездки?
Стоимость поездки можно удешевить, приобретая абонементы. Цена будет зависеть от срока действия абонемента и количества поездок.
Цена абонементов:
- на 1 месяц – 234 лея;
- на 3 месяца – 594 лея;
- на 6 месяцев – 972 лея.
Мэр муниципия Кишинёв Ион Чебан в своём Телеграм-канале расписал для горожан выгоду от приобретения абонементов для передвижения по городу на общественном транспорте. «В случае приобретения месячного абонемента каждая из двух поездок в день обойдётся в 3,9 лея как на троллейбусе, так и на автобусе. Две ежедневные поездки с полугодовым проездным будут стоить 2,6 лея каждая, а если количество поездок увеличить до шести в день, то цена одной будет ниже двух леев. Абонементы будут действовать для троллейбусов и автобусов по единому тарифу как в городе, так и в пригородах», – написал градоначальник.
КСТАТИ
С 2019 года столичная мэрия субсидировала общественный транспорт на 3,5 млрд леев, что в итоге составляет 80% от стоимости билета. В этом году из-за значительного роста цен на топливо и электроэнергию объём субсидий превысит 1 млрд леев, если не увеличить тариф.
Кто будет ездить бесплатно?
Введя новый тариф, кишинёвская власть выделила и ряд категорий граждан, для которых предусмотрен бесплатный проезд. Это:
- дети в возрасте до семи лет;
- учащиеся 1 – 4 классов;
- пенсионеры по возрасту;
- люди с ограниченными возможностями;
- госслужащие с особым статусом в системе МВД;
- сотрудники полиции;
- офицеры Службы государственной охраны;
- сотрудники Главного инспектората пограничной полиции;
- карабинеры при исполнении служебных обязанностей;
- члены Народной гвардии, зарегистрированные в муниципии Кишинёв (которые путешествуют в интересах службы со значком, удостоверением личности и с нарукавной повязкой);
- граждане, награждённые государственными наградами Орден Республики, Герой Социалистического Труда, орденами Славы трёх степеней;
- ветераны войны и лица с различной степенью инвалидности;
- почётные граждане муниципия Кишинёв;
- работники Государственной экологической инспекции;
- сотрудники Государственной специальной фельдъегерской службы;
- местные народные избранники;
- лица, подвергшиеся политическим репрессиям;
- офицеры Службы информации и безопасности.
Главам неполных и многодетных семей будут предоставлены льготы для приобретения абонементов.
На фоне тотального подорожания понятны переживания каждого из нас по поводу повышения тарифа на проезд в общественном транспорте. Но руководство исполнительной власти муниципия утверждает, что перевозки по прежним тарифам чреваты негативными последствиями для городского транспорта.
По утверждению мэра Чебана, кишинёвский тариф на проезд – самый низкий как в муниципиях страны, так и во всём мире, а рост цен на топливо мог привести к банкротству Управления электротранспорта и Городского автобусного парка.
Где купить абонементы?
Чтобы к 1 июля жители столицы и пригородов успели запастись абонементами, Главное управление общественного транспорта и путей сообщения муниципия Кишинёв составило список киосков и других мест, где можно приобрести эти многоразовые проездные документы.
В Кишинёве:
- Киоск № 3 – ул. Тигина, 36;
- киоск № 6 – ул. Измаильская, 84;
- киоск № 13 – бул. Ренаштерий Национале, 7;
- киоск № 24 –ул. Иона Крянгэ, 1;
- киоск № 54 – ул. Митрополит Варлаам, 50;
- киоск № 111 – ул. Мунчештская, 402;
- киоск № 117 – ул. Индепенденцей, 24/4, угол бул. Куза-Водэ;
- киоск № 183 – ул. Мирча чел Бэтрын, угол ул. И. Думенюк;
- киоск № 188 – ул. Мештерул Маноле, угол ул. Вадул-луй-Водэ;
- киоск № 189 – ул. Марии Драган, угол ул. Чеканская;
- киоск № 190 – ул. Волунтарилор, 10;
- киоск № 192 – ул. Мария Драган, 12;
- киоск № 193 – ул. Мештерул Маноле, угол улицы Вадул-луй-Водэ;
- киоск № 194 – ул. Алеку Руссо, 28;
- киоск № 196 – ул. Алба Юлия, 89;
- киоск №197 – ул. Юрия Гагарина, 5;
- киоск № 198 – ул. Фередеулуй, 4;
- киоск № 199 – ул. Арборилор, 21 (напротив городской больницы №1);
- киоск № 200 – ул. Мештерул Маноле, 12;
- киоск № 203 – ул. Салкымилор, 22/3;
- киоск № 205 – ул. Измаильская, угол пр-та Штефана чел Маре ши Сфынт, 3;
- киоск № 206 – ул. Игоря Виеру, 13;
- киоск № 208 – ул. И. Думенюк, 12;
- киоск № 210 – бул. Мирча чел Бэтрын, 15;
- киоск № 212 – ул. Буребиста, 36, угол ул. Четатя Албэ;
- киоск № 216 – ул. Иона Крянгэ, 78;
- киоск № 220 – ул. Игоря Виеру, 4;
- киоск № 228 – ул. Узинелор, 17;
- киоск № 230 – ул. Г. Бэнулеску-Бодони, 47, угол ул. Колумна;
- киоск № 231 – магазин Unic (подземный переход);
- киоск № 250 – ул. Иона Крянгэ, 22/2, угол ул. Штефан Няга;
- киоск № 252 – улица Митрополит Варлаам, 75;
- киоск № 253 – пр-кт Штефана чел Маре ши Сфынт, угол ул. А. Пушкина;
- киоск № 254 – пр-кт Штефана чел Маре ши Сфынт, угол ул. Митрополит Бэнулеску-Бодони;
- киоск № 303 – бул. Дечебал, 99;
- киоск № 304 – пр-кт Мирча чел Бэтрын, 25;
- киоск № 402 – ул. Зелинского, 7/1.
В пригородах:
- киоск № 233 – г. Сынжера, ул. Кишинёвская.
Также абонементы можно купить в:
- троллейбусном парке № 1 (административное здание) – ул. Митрополит Дософтей, 146;
- троллейбусном парке № 2 (административное здание) – Мунчештское шоссе, 350;
- троллейбусном парке № 3 (административное здание) – улица Мештерул Маноле, 8;
- в МП «Городской автобусный парк», ул. Сармизеджетуса, 51.
Как отмечают в мэрии, вышеназванные адреса киосков и их расположение на карте можно найти на сайте Главного управления общественного транспорта и путей сообщения и на его страницах в социальных сетях www.dgtpcc.md, а также на сайтах Управления электротранспорта www.rtec.md и Городского автобусного парка www.pua.md. Сеть пунктов по продаже абонементов будет расширяться.
Подготовила Любовь Чегаровская