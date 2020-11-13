Тараклия голосует за Додона: Он – первый президент, который обратил внимание на наши проблемы (ВИДЕО)

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Активно участвовать в выборах намерены и жители Тараклийского района. Они уже определились: голосовать будут за действующего главу государства.

Пирняк Инга работает семейным врачом в городе Тараклия. Она родилась в Комратском районе, а 11 лет назад переехала в Тараклию, и никогда не пожалела о своём решении, потому что этому городу нужны молодые специалисты, нужна молодая энергия.

– Игорь Додон – первый президент, который обратил внимание на наши проблемы, на нашу медицину. Особенно мы почувствовали эту поддержку в условиях пандемии. Я 11 лет живу в Тараклии, за это время очень многое поменялось, особенно за последние 4 года, когда Игорь Додон стал президентом. Он к нам очень часто приезжает, помогает финансово. Я люблю свой город Тараклия. Я люблю Тараклийский район. Я люблю Молдову. Я голосую за Игоря Додона, – отметила она.

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