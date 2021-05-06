Танцы, чтение, активность

0

Что помогает сохранить память и внимание

Оставаться в трезвом уме и твёрдой памяти хочется каждому. но не всегда это удаётся. Причин ухудшения памяти и концентрации внимания немало, и в них каждому, кто сталкивается с этими проблемами, стоит скрупулёзно разобраться.

На вопросы читателей «АиФ» отвечает невролог, профессор Анатолий ФЕДИН.

«Туман» может рассеяться

Стала дырявой память: только прочитал рассказ – тут же забыл сюжет. Но сильные таблетки для улучшения принимать не хочу, и так хватает их от других проблем. Николай, 71 год, Бельцы

– Возрастные изменения – вещь естественная, но паниковать не стоит. Помимо таблеток, память можно поддержать другими способами. К примеру, если вы в молодости любили танцевать – рекомендую вернуться к этой практике. Учёные заметили, что при освоении новых танцев в процесс хорошо включается мозг, и все мыслительные процессы обостряются. Это лучше всяких лекарств. То, что вы продолжаете читать, – тоже хорошая зарядка мозгу.

CОVID-19 перенёс в тяжёлой форме, 2 недели как выписался из больницы. Как рассеять мозговой туман и слабость? Никак не могу войти в рабочий ритм… Александр, 49 лет, Кишинёв

– Такой «туман», когда сложно сосредоточиться и когда преследует физическая слабость, – очень частое явление после подобных инфекций. На него жалуются многие пациенты. Но через несколько недель он, как правило, проходит.

Для лучшего восстановления при нарушениях памяти после коронавируса и при астении – ощущении слабости после перенесённой вирусной инфекции – можно использовать препараты, способствующие улучшению памяти и концентрации внимания. К примеру, мексидол, который и улучшает внимание и память, и борется с астенией. Только лучше начинать с уколов, а после продолжить приём уже в таблетках.

На память никогда не жаловался, а теперь вижу на экране известного киноартиста и долго не могу вспомнить фамилию – как будто замыкание… Но потом она всплывает. Борис, 73 года, Единцы

– Это естественные возрастные изменения, причём самые лёгкие, даже не болезнь. Начинаются они уже с 50. Думаю, приём лекарств будет стрельбой из пушки по воробьям, к тому же некоторые могут влиять на печень. Рекомендую придерживаться здорового образа жизни – прогулки, физкультура. Садом займитесь, побольше мозг нагружайте – чтением, например, и добавьте поливитамины с микроэлементами.

Следите за давлением

Три года замечаю ухудшение памяти – забываю, куда что положила. А живу одна, переживаю по этому поводу… Правда, занимаюсь общественной работой. Для поддержания чего только не принимала – 22 наименования, например винпоцетин и фенибут… Людмила, 76 лет, Тирасполь

– За вашу активность хочу вас похвалить – продолжайте быть общественницей. Чем больше вы нагружаете мозг социальным общением, тем лучше для него, для памяти, для других психических процессов. 22 наименования – это очень много, не стоит так увлекаться лекарствами. Те два препарата, которые вы назвали, неплохие. Второй, правда, с небольшим снотворным действием. Но в остальном нужно понимать, что лекарства нужны с проверенной доказательной базой, не покупайтесь, например, на БАДы. И лучше, чтобы их назначал врач. Ещё одно важное правило – принимать их в эффективных дозах.

Мужу 67 лет, из-за высокого давления головокружение, шаткость при ходьбе, были случаи падения, ухудшилась память, появилась дезориентация в пространстве. В больницу не берут… На домашнем лечении прокапали мексидол, также принимает пикамилон. Нина, Оргеев

– Первое, что надо иметь в виду: держите максимальное давление на уровне 140/90. Измеряйте утром и вечером и, если потребуется, снижайте дозировку препарата от давления. То, что вы прокапали препарат, – хорошо, принимать его можно продолжить, но уже в виде внутримышечных инъекций, а потом – таблеток, для лучшего эффекта.

Подготовил Илья РОСТОВЦЕВ

Зрение

Вкус жизни: тысяча ощущений в минуту через глаза

Зрение, слух, обоняние, осязание… Мы привыкли обособлять органы чувств, как будто они существуют отдельно от нас. но с ними связаны наши эмоции и ощущения, то есть сама жизнь. Узнавать её на вкус мы можем благодаря звукам, запахам, но главное – картинкам, которые видим глазами.

По подсчётам великого физиолога Сеченова, глаза дают нам до 1 тыс. ощущений в минуту. «Вкус пищи узнают солью, вкус мира – глазами», – утверждает пословица. С помощью зрения человек получает из окружающего мира львиную долю информации.

Оттого и сравнивают всё самое ценное именно с зеницей ока или, иными словами, со зрением. Человек зрением живёт и от зрения в очень многом зависит. Вспомните хотя бы своих одноклассников, детские проблемы которых начинались именно с обидного прозвища «очкарик» – причём как психологические, так и физические.

И потому за зрением необходимо следить с младых ногтей. Хорошо, когда родители обучают своих малышей не зависать на чём-то одном, будь то книга, тетрадь или гаджет. Умение переключать зрение – здоровью глаз отличное подспорье.

Замечательно, когда взрослые ещё и заботятся о здоровом, сбалансированном питании и регулярно подпитывают глаза детей полезными веществами, параллельно обучая на собственном примере ещё и гимнастике для глаз. Тогда мир для детей – не только виртуальные картинки, но и окружающая красота: бирюза моря, зелень леса, буйные краски мира цветов.

Ответственное отношение к зрению поможет сохранить его дольше при всех современных нагрузках. Это важно, потому что все сейчас стремятся жить дольше. И нынешних бабушек и дедушек назвать старичками часто язык не поворачивается. Они бодры и жизнелюбивы, им интересен спорт, регулярные прогулки на свежем воздухе для них норма, многие не склонны к вредным привычкам, следят за своим рационом питания.

И всё же совсем от старения не убежишь: появляются возрастные изменения в сетчатке глаза и структуре хрусталика, нарушается кровообращение, повышается глазное давление. Правда, и эти процессы при желании можно замедлить.

Многие слышали о каротиноидах – лютеине и зеаксантине, которые помогают защитить разрушающиеся под действием солнечного света, плохой экологии и «нервов» фоторецепторы. В сетчатку глаза эти вещества поступают с продуктами питания, а синтезируются в зелёных частях растений. Особенно богаты ими шпинат, морковь, помидоры, сладкий перец, шиповник, яблоки.

Конечно, для поддержания зрения в отличной форме зелень, фрукты, ягоды и овощи нужно поедать ежедневно килограммами – столько осилить невозможно. Чтобы добрать нужное количество полезных веществ, к правильному здоровому питанию можно добавить содержащую эти компоненты биоактивную добавку – естественно, предварительно посоветовавшись с врачом.

Ольга ЗАХАРОВА