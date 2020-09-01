Таможня собрала более 13 миллиардов леев за восемь месяцев

Таможня собрала более 13 миллиардов леев за восемь месяцев

За первые восемь месяцев текущего года Таможенная служба пополнила государственный бюджет более чем на 13,8 млрд леев. Только в августе было собрано около 2 млрд леев. 

По данным ведомства, за последний месяц были оформлены 41 704 таможенные декларации и выявлено 340 нарушений таможенного законодательства. Наиболее распространенные отступления от правил связаны с нарушением сроков транзита или подачи таможенной декларации, недекларированием или недостоверным декларированием перевозимых через пункты пересечения государственной границы потребительских товаров и так далее.

Также в указанный период было составлено 256 протоколов о нарушениях и наложены штрафы в размере около 820 тысяч леев.

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