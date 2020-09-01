Таможня собрала более 13 миллиардов леев за восемь месяцев

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За первые восемь месяцев текущего года Таможенная служба пополнила государственный бюджет более чем на 13,8 млрд леев. Только в августе было собрано около 2 млрд леев.

По данным ведомства, за последний месяц были оформлены 41 704 таможенные декларации и выявлено 340 нарушений таможенного законодательства. Наиболее распространенные отступления от правил связаны с нарушением сроков транзита или подачи таможенной декларации, недекларированием или недостоверным декларированием перевозимых через пункты пересечения государственной границы потребительских товаров и так далее.

Также в указанный период было составлено 256 протоколов о нарушениях и наложены штрафы в размере около 820 тысяч леев.

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