Пункт паромного типа “Моловата” приостановил деятельность из-за сильного ветра

Пункт паромного типа “Моловата” приостановил деятельность из-за сильного ветра

Пункт пропуска паромного типа “Моловата” временно закрыт из-за неблагоприятных погодных условий. Сильный ветер мешает движению по реке Днестр. Об этом сообщили в Таможенной службе. 

Деятельность таможенного пункта “Моловата” возобновится, когда это позволят погодные условия.

Напомним, что Государственная гидрометеослужба объявила “оранжевый” код в связи с сильным ветром. Он будет действовать до 17.00 18 января.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md