Пункт паромного типа “Моловата” приостановил деятельность из-за сильного ветра

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Пункт пропуска паромного типа “Моловата” временно закрыт из-за неблагоприятных погодных условий. Сильный ветер мешает движению по реке Днестр. Об этом сообщили в Таможенной службе.

Деятельность таможенного пункта “Моловата” возобновится, когда это позволят погодные условия.

Напомним, что Государственная гидрометеослужба объявила “оранжевый” код в связи с сильным ветром. Он будет действовать до 17.00 18 января.

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