Таможенные структуры Молдовы и Румынии будут совместно работать во время пасхальных праздников

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Таможенные органы Республики Молдова и Румынии приняли решение в период пасхальных праздников о проведении административных и организационных мер для обеспечения беспрепятственного прохождения трансграничных перевозок, эффективного управления потоками товаров и пассажиров через общие пункты пересечения границы между двумя странами.

Как сообщили в Таможенной службе, с 21 апреля по 15 мая с учетом ситуации в Украине оба ведомства синхронизируют свою деятельность с деятельностью территориальных структур других ведомств. Будут использоваться все доступные контрольно-пропускные пункты для управления потоком пассажиров и товаров, как на въезде, так и на выезде, а где того потребует ситуация, дополнят количество сотрудников на таможенных и пограничных постах, передает moldpres.md.

В то же время будет усилена деятельность мобильных экипажей, обеспечивающих вторую линию контроля по всей стране, чтобы не допустить мошенничества, способного нанести ущерб государственному бюджету. Для лиц, намеревающихся пересечь границу, в Таможенной службе создан Единый информационный центр (+373 22 78 8888), где можно узнать информацию о правилах пропуска товаров и транспортных средств через таможенную границу, а также сообщать о любых коррупционных деяниях или злоупотреблениях со стороны таможенников.

На веб-странице Таможенной службы есть рубрика «Онлайн-движение на пограничных таможенных постах». Участники трансграничного движения могут планировать оптимальный маршрут, так как в режиме реального времени могут просматривать количество транспортных средств на КПП.

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