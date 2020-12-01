Таможенные поступления в ноябре превысили 2 млрд леев

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Доходы Таможенной службы в ноябре оцениваются в более чем 2,1 млрд леев, что на 94 млн леев больше (около 5%) по сравнению с тем же периодом прошлого года. В то же время за 11 месяцев текущего года Таможенная служба собрала в государственный бюджет более 20,1 млрд леев.

По данным ведомства, за ноябрь было подано 47 995 таможенных деклараций, а поток транспортных средств составил 146 058. Самыми востребованными КПП остаются “Леушень” и “Джурджулешть” – 40 399 и 27 212 пересечений соответственно.

В то же время за отчетный период было выявлено 292 нарушения таможенного законодательства, составлено 142 протокола о правонарушениях и применены штрафы на сумму более 450 тысяч леев.

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