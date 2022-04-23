Таможенники выявили партию контрабандных сигарет, спрятанную в автобусе (ФОТО, ВИДЕО)

0

На КПП “Леушены” пресекли попытку незаконного вывоза сигарет. Товар был спрятан в специально оборудованных местах в двух цистернах автобуса, курсировавшего по маршруту Кишинёв-Тимишоара.

Сотрудники таможни отправили транспортное средство на сканирование. В боковом и переднем топливном баке автобуса обнаружили тайники, откуда извлекли 2450 пачек сигарет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.