Таможенники выявили партию контрабандных сигарет, спрятанную в автобусе (ФОТО, ВИДЕО)

Таможенники выявили партию контрабандных сигарет, спрятанную в автобусе (ФОТО, ВИДЕО)

На КПП “Леушены” пресекли попытку незаконного вывоза сигарет. Товар был спрятан в специально оборудованных местах в двух цистернах автобуса, курсировавшего по маршруту Кишинёв-Тимишоара.

Сотрудники таможни отправили транспортное средство на сканирование. В боковом и переднем топливном баке автобуса обнаружили тайники, откуда извлекли 2450 пачек сигарет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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