Контрабанду бытовой химии и IТ-оборудования пресекли в Леушенах

Контрабанду бытовой химии и IТ-оборудования пресекли в Леушенах

На КПП “Леушень” обнаружили коммерческую партию бытовой химии и IT-оборудования. Товары не были задекларированы.

Таможенники проверили автомобиль Volkswagen Golf. 35-летний водитель возвращался из Италии и сообщил, что не перевозит подлежащие декларированию товары. Однако в салоне и в багажнике автомобиля были обнаружены партии моющих средств и средств личной гигиены, коробки со смарт-часами и иными гаджетами, пишет realitatea.md.

Товары были изъяты. Расследование продолжается.

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