Таможенники пресекли попытку контрабанды табака (ФОТО)

Таможенники пресекли попытку контрабанды табака (ФОТО)

Сотрудники мобильной группы Таможенной службы обнаружили 300 000 сигарет без документов о происхождении. Инцидент произошёл в Единцах.

Партию табачных изделий перевозил в минивэне 31-летний мужчина. В результате осмотра транспортного средства сотрудники правоохранительных органов нашли несколько коробок, набитых сигаретами. Водитель не смог предоставить документы об их происхождении.

В общей сложности таможенники изъяли 300 000 табачных изделий с акцизными марками РМ. По предварительной информации, сигареты должны были попасть на рынки Евросоюза.

Товар и транспортное средство были конфискованы. На имя водителя составлен протокол по факту незаконного оборота табачных изделий.

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