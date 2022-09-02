Таможенники пресекли попытку контрабанды сигарет

Таможенники пресекли попытку контрабанды сигарет

Инцидент был задокументирован 1 сентября на КПП “Джурджулешты”. 

По данным Таможенной службы, проверку проходил Volkswagen Passat, который двигался в сторону выезда из Молдовы. Транспортное средство зарегистрировано в Румынии, а за рулём находился 32-летний мужчина с двойным гражданством (Румынии и Молдовы).

Водитель заявил таможенникам, что у него нет товара, подлежащего декларированию. Однако во время проверки в автомобиле было обнаружено более 9200 сигарет, которые были спрятаны в специально оборудованном тайнике. Контрабанда должна была попасть на чёрный рынок ЕС.

В результате табачные изделия были изъяты, а автомобиль конфискован до выяснения обстоятельств.

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