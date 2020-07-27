Таможенники пресекли попытку контрабанды анаболиков: задержан иностранец (ФОТО, ВИДЕО)

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На КПП “Леушень” был задержан 39-летний гражданин Турции. В автомобиле мужчины нашли крупную партию анаболических средств. Препараты были найдены благодаря служебной собаке. В салоне машины иностранца находились его жена и двое детей.

Инцидент был зарегистрирован минувшей ночью, сообщает пресс-центр Таможенной службы. Автомобиль, за рулём которого находился гражданин Турции, направлялся в сторону выезда из страны. Анаболики были спрятаны в запасном колесе, торпеде и задних крыльях машины. Всего было изъято 67 775 таблеток и 1 355 ампул. Согласно предварительным данным, стоимость партии составляет более 800 000 леев.

Сразу после выявленного нарушения таможенники и прокуроры инициировали обыски по адресу, указанному во временном виде на жительство иностранца. Правоохранители выясняют все обстоятельства преступления.

Подозреваемый арестован на 72 часа. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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