Таможенники пресекли незаконный вывоз лекарств

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Инцидент произошел сегодня на КПП “Паланка-Маяки-Удобное”.

Более 600 коробок с лекарствами обнаружили в багаже гражданки Украины. Товар не был задекларирован. Кроме того, у женщины не было документов о происхождении медикаментов.

По данным Таможенной службы, 31-летняя гражданка направлялась в Украину пешком. На допросе она сказала, что лекарства её попросили передать живущему в Одессе человеку.

Контрабанда была изъята. Обстоятельства инцидента выясняются.

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