Таможенники пресекли контрабанду брендовых вещей на 600 000 леев (ФОТО)

Таможенники пресекли контрабанду брендовых вещей на 600 000 леев (ФОТО)

Мобильные бригады Таможенной службы за сутки выявили два случая незаконного провоза товаров. Общая стоимость изъятых вещей составляет около 600 000 леев.

Накануне в Новоаненском районе таможенники остановили микроавтобус Mercedes Sprinter. При проверке в салоне была обнаружена контрабандная партия одежды и обуви с указанием известных брендов.

Спустя несколько часов на въезде в Кишинёв патрульные остановили ещё одного водителя, который перевозил одежду и обувь без документов о происхождении.

До выяснения всех обстоятельств обе партии вещей были изъяты. Ведётся разбирательство.

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