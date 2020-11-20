Таможенники пресекли контрабанду брендовых вещей на 600 000 леев (ФОТО)

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Мобильные бригады Таможенной службы за сутки выявили два случая незаконного провоза товаров. Общая стоимость изъятых вещей составляет около 600 000 леев.

Накануне в Новоаненском районе таможенники остановили микроавтобус Mercedes Sprinter. При проверке в салоне была обнаружена контрабандная партия одежды и обуви с указанием известных брендов.

Спустя несколько часов на въезде в Кишинёв патрульные остановили ещё одного водителя, который перевозил одежду и обувь без документов о происхождении.

До выяснения всех обстоятельств обе партии вещей были изъяты. Ведётся разбирательство.

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